انت الان تتابع خبر كيفية شحن كارت وي بكل سهولة.. مع معرفة عروض الشحن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة وي بعمل اكواد مختصرة لتسهيل على العملاء في استغلال الخدمات، حيث يوجد اكواد كثيرة لخدمات متعددة سواء للشحن او للاستعلام عن الرصيد أو للاشتراك في باقات مكالمات و باقات انترنت، توفر شركة وي مجموعة من الباقات والخدمات المميزة لإرضاء عملائها، وفي هذا المقال سوف نشرح كيفية شحن كارت وي بكل سهولة.

تعتبر شركة وي شركة متكاملة في مصر حيث تقدم لعملائها مجموعة من خدمات الموبايل، وخدمات الهاتف الأرضي، مع خدمات الإنترنت المنزلي، وتقدم أيضا مجموعة من الانظمة المختلفة.

تعمل شركة WE على تسهيل استخدام الخدمات الخاصة بها على عملائها، ومن ضمن هذه الخدمات هو نظام الشحن والذي يستخدمه العملاء بغرض إضافة رصيد إلى هواتفهم.

يمكن طلب الكود *555* رقم الشحن # وهذا لشحن الكارت العادي اي يدخل إلى حسابك رصيد صافي، او يمكنك طلب كود *501# قبل الشحن للحصول على 10 أضعاف شحنك بعد الشحن.

وإذا كنت ترغب في الشحن الكارت لاستخدامه في الانترنت فقط يمكنك طلب كود *599* رقم الكارت #، وللحصول على وحدات فقط تستخدمها في إجراء مكالمات صوتية يمكنك طلب كود *566*رقم الكرات #.

وذا كنت ترغب في شحن باقة انترنت بشكل مباشر يمكنك طلب الاكواد التالية:

لباقة قيمتها 10 جنيه حجم الباقة 500 ميجا مع باقة اضافية بحجم 500 ميجا أيضا، اطلب مود #10*999*.

لباقة قيمتها 20 جنيه حجم الباقة 1250 ميجا مع باقة اضافية بحجم 1250 ميجا أيضا، اطلب مود #20*999*.

لباقة قيمتها 40 جنيه حجم الباقة 3 جيجا مع باقة اضافية بحجم 3 جيجا أيضا، اطلب مود #40*999*.

لباقة قيمتها 100 جنيه حجم الباقة 9 جيجا مع باقة اضافية بحجم 9 جيجا أيضا، اطلب مود #100*999*.

لباقة قيمتها 200 جنيه حجم الباقة 20 جيجا مع باقة اضافية بحجم 500 جيجا أيضا، اطلب مود #200*999*.