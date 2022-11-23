انت الان تتابع خبر سعر ايفون 11 في المملكة.. الحق العروض قبل انتهاء الفرايدى والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يزداد البحث من قبل عشاق شركة أبل في الأيام القليلة الماضية عن مواصفات موبايل ايفون 11 حيث يعد الهاتف من أكثر الهواتف شهرة الآن في سوق الهواتف الذكية، ويملك هاتف Apple الجديد الإمكانيات والسعر الذي تؤهله لتصدر نتائج البحث في الآونة الأخيرة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر ايفون 11 في المملكة والمواصفات الخاصة به.

مواصفات موبايل iPhone 11

يأتي الهاتف بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 150.9 سم، مع عرض 75.7 سم، وسمك 8.3 ملم، ويأتي الهاتف بوزن 194 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من الزجاج ليعطي مظهر جذاب، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد IOS 13.يحمل الهاتف شاشة من نوع Liquid Retina IPS LCD وهي تأتي بحجم 6.1 بوصة، بدقة FHD+، وتأتي مع جزيرة صغيرة في أعلى منتصف الشاشة توجد بها الكاميرا الأمامية.

ويأتي الهاتف بمعالج Apple A13 Bionic سباعي النواة، مع معالج رسوميات رباعي النواة، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل IOS 13.

يأتي موبايل أيفون 11 بثلاثة إصدارات مختلفة في مساحة التخزين، حيث يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجا بايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 256/128/64 جيجا بايت.

يأتي الهاتف بكاميرات خلفية مزدوجة، حيث تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 12 ميجابكسل والثانية بدقة 12 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بداخله بطارية بحجم 3046 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، مع دعم الشحن السريع بقوة 18 وات، حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 50% في 30 دقيقة فقط.

سعر موبايل ايفون 11 في المملكة

يأتي سعر هاتف بي 750 دولار أمريكي، وهو ما يعادل 18000 جنيه مصري، و 2150 ريال سعودي.