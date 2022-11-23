كيف اعرف ان جوالي مراقب وماهي طرق الحماية الممكنة

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رياض - احمد صلاح - تعد الهواتف الذكية شئ أساسي في حياتنا اليومية بشكل مستمر ولأنها تعتبر الرفيق الدائم للإنسان فهي أفضل طريقة لمراقبته من خلاله، ومع تقدم التكنولوجيا وتعمق الناس بها بشكل أكبر أصبح هناك فئة من النفوس الضعيفة وعديمي المشاعر يقومون بتهكير الهواتف المحمول ومراقبة الاصحابها بدون علمن منهم، ومن المعروف ان الهواتف تحمل جميع اسرارنا واي سبب يؤدي إلى كشف هذه الأسرار يعد مصيبة على صاحبها، لذلك في هذا المقال سوف نجيب على سؤال كيف اعرف ان جوالي مراقب وسوف نطرح عليكم طرق الحماية الممكنة.

كيف اعرف ان جوالي مراقب

يجب أن يعلم صاحب الهاتف المحمول أنه إذا تم اختراق الهاتف لن ياتي اليك اشعار او رسالة بأنه تم اختراق الهاتف بل هناك مجموعة من الطرق يمكنك من خلالها معرفة هل هاتفك مراقب أم لا.

نسبة شحن البطارية، يمكنك أن تعرف هل هاتفك تم اختراقه ام لا من معدل نفاذ نسبة الشحن بالبطارية، فإن سرعة نفاذ البطارية دليل على أن هناك ملفات خاصة بعملية الاختراق على خلفية الهاتف تقوم بنقل البيانات والمعلومات الموجودة داخل الهاتف بدون علم صاحبها.

ضعف أداء الهاتف، يكون الهاتف ثقيل وضعيف في عملية التنقل بين التطبيقات وهذا بسبب الجهد المبذول من المعالج لتشغيل برامج التجسس داخل الهاتف مع تشغيل التطبيقات الموجودة في الهاتف.

نفاذ باقة الإنترنت او حزمة البيانات الخاصة بالانترنت لديك بشكل سريع، هذا يدل على أن البرامج التجسس تستخدم حزمة البيانات الإنترنت خاصتك لنقل المعلومات الي المخترق.

هناك مجموعة من النشاطات الغريبة التي تحدث للهاتف بدون تفسير هي أكبر دليل على اختراق الهاتف المحمول مثل ، تغيرات في حسابات الشخصية للتطبيقات الموحدة، إعادة تشغيل الهاتف بدون اي سبب، سماع أصوات غريبة مثل التشويش أو الضوضاء أثناء إجراء مكالمة، ظهور رسالة غريبة على الهاتف تفيد تحميل رموز أو روابط اي الدخول على لينك أو أي شيء غير مفهوم، هنا يجب على المستخدم أن يقوم بحذف جميع الملفات الموجودة على الهاتف أو يقوم بحذف جميع بيانات الهاتف بشكل كامل.