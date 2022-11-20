انت الان تتابع خبر هاتف Redmi A1 plu.. مواصفات حلوة وسعر رخيص لصفقة رائعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يزداد البحث من قبل عشاق شركة Xaomi عن سعر موبايل Redmi A1Plus، حيث يعد الهاتف من أكثر الهواتف شهرة الآن في سوق الهواتف الذكية، ويملك هاتف ريدمي الجديد الإمكانيات والسعر الذي تؤهله لتصدر نتائج البحث في الآونة الأخيرة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر موبايل ريدمي A1 بلس، الإمكانيات الخاصة به.

مواصفات موبايل Redmi A1 plus

يأتي الهاتف بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 164.9 سم، مع عرض 75.8 سم، وسمك 8.9 ملم، ويأتي الهاتف بوزن 205 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من البلاستيك ليعطي مظهر جذاب، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد Android 10 .يأتي الهاتف بشاشة من نوع IPS LCD وهي تأتي بحجم 6.52 بوصة وهو مقاس مناسب جداً لمشاهدة الفيديوهات والالعاب، وتأتي بدقة FHD+، بدقة (1600 × 720) بكسل، ويدعم تحديث 90 هرتز، وتأتي الكاميرا الأمامية في أعلى منتصف الشاشة على شكل قطرة ماء.

و يأتي هاتف ريدمي بمعالج من شركة ميدياتك عبارة عن MediaTek Helio A22 SoC ، بمصنعية 12 نانومتر، ويأتي الهاتف بمعالج رسوميات من نوع PowerVR GE8320، ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين 32 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، و4 جيجابايت للتخزين العشوائي من نوع LPDDR4x، ويأتي الهاتف بمنفذ USB من النوع C و منفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس.

يحمل الهاتف بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 10 واط، غير قابلة للإزالة.

سعر موبايل Redmi A1 plus

يأتي هاتف ريدمي a1 بلس بسعر 110 دولار أمريكي، ويأتي بالمصري بسعر 2000 جنيه مصري، ويأتي في السعودية بسعر 390 ريال سعودي.