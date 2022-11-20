انت الان تتابع خبر سعر موبايل سامسونج a12.. إمكانيات ممتازة لمحدودي الدخل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت شركة سامسونج بكشف الستار عن هاتفها الرائد الجديد Samsung A12، ويأتي الهاتف بالكثير من الإمكانيات العالية بأقل التكاليف، حيث تسعى شركة سامسونج بالسيطرة على سوق الهواتف الذكية باستخدام هذا الهاتف وبتالي زيادة الأرباح الخاصة بها، ويأتي الهاتف بمظهر الجذاب وإمكانيات الرائعة، حيث يأتي بكاميرا عملاقة وبطارية ضخمة وأداء ممتاز وبسعر تنافسي، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر موبايل سامسونج a12 والمواصفات الخاصة به.

مواصفات هاتف Samsung A12

يأتي الهاتف بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 164 سم، مع عرض 75.8 سم، وسمك 8.9 ملم، ويأتي الهاتف بوزن 205 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من البلاستيك ليعطي مظهر جذاب، ويعمل الهاتف بنظام أندرويد Android 10 مع واجهة مستخدم من نوع One UI 2.5.يأتي الهاتف بشاشة من نوع PLS IPS وهي تأتي بحجم 6.5 بوصة وهو مقاس مناسب جداً لمشاهدة الفيديوهات والالعاب، وتأتي بدقة FHD+، ودقة (2400 × 1080) بكسل، ويدعم تحديث 90 هرتز، وتوجد الكاميرا الأمامية في أعلي منتصف الشاشة على شكل قطرة ماء

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و يأتي هاتف سامسونج بمعالج من شركة ميدياتك عبارة عن Helio P35 ، بمصنعية 12 نانومتر، ويأتي الهاتف بمعالج رسوميات من نوع PowerVR GE8320، ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين 64/128 جيجابايت من نوع eMMC 5.1، و4 جيجابايت للتخزين العشوائي، ويأتي الهاتف بمنفذ USB من النوع C و منفذ 3.5 ملم لسماعات الرأس.

ويأتي الهاتف بأربع كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الاولى بدقة 48 ميجا بكسل والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بكسل والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، والكاميرا الرابعة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بكسل، فيه تلتقط صور عالية الدقة.

يحمل الهاتف بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 15 واط، غير قابلة للإزالة.

سعر موبايل سامسونج a12

تأتي النسخة الأولى 64/4 للهاتف بسعر 190 دولار، أي ما يقارب 4700 جنيه مصري، ما يعادل 600 ريال سعودي.

وتأتي النسخة الثانية 128/4 للهاتف بسعر 210 دولار أمريكي، ويأتي بسعر 5100 جنيه مصري، وما يقارب 690 ريال سعودي.