سعر موبايل اوبو رينو 5.. Oppo تقدم لك إمكانيات خارقة ببلاش

يأتي الهاتف بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 159.1 سم، مع عرض 73.3 سم، وسمك 7.7 ملم، ويأتي الهاتف بوزن 178 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من البلاستيك ليعطي مظهر جذاب.

يحمل الهاتف شاشة من نوع AMOLED وهي تأتي بحجم 6.4 بوصة، بدقة FHD+، ودقة (2400 × 1080) بكسل، ويوجد ثقب في منتصف الشاشة للكاميرا الأمامية.

ويأتي هاتف أوبو بمعالج من سناب دراجون عبارة عن Snapdragon 720G، ويأتي الهاتف بذاكرة تخزين 128 جيجابايت و8 جيجابايت للتخزين العشوائي، ويأتي الهاتف بمنفذ USB من النوع C و منفذ 3.5 ملم لسماعات الأذن.

ويأتي الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية، تأتي الاولى بدقة 64 ميجا بكسل والثانية بدقة 8 ميجا بكسل والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 44 ميجا بكسل.

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يحمل الهاتف بطارية عملاقة بحجم 4310 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 50 واط، أي يمكن شحن البطارية بنسبة 100% خلال 45 دقيقة فقط، ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي والشحن العكسي.

يأتي الهاتف بسعر 200 دولار، أي ما يقارب 5000 جنيه مصري ، وما يعادل 750 ريال سعودي.