انت الان تتابع خبر موبايل سامسونج a52.. الافضل في السوق بسعر وإمكانيات جبارة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - إطلاق شركة سامسونج الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية هاتفها الحديث سامسونج A52 في الأسواق منذ مدة ليست بالكثيرة، ولكن يتزايد الطلب والبحث يوميا عن مواصفات وسعر موبايل سامسونج a52، وهذا بسبب امتلاك الهاتف مجموعة من المميزات التي تؤهله ليكون الرغبة الولي والإختيار الوحيد أمام الراغبين في الحصول على هاتف سامسونج، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر موبايل سامسونج a52 والمواصفات الخاصة به

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مواصفات هاتف سامسونج A52

اولا ابعاد الهاتف: حيث يأتي الهاتف بأبعاد 159.9×75.1×8.4 ملم مع وزن يقدر بـ 189 جرام، ويأتي ظهر الهاتف من البلاستيك مدعوم بطبقة طلاء مطفية.يحمل الهاتف شاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.5 بوصة بدقة FHD 1080×2400، وتأتي بمعدل بكسلات 4.5 بكسل لكل بوصة، مع معدل تحديث عالى 90 جيجا هيرتز، وتأتي أبعاد الشاشة بنسبة 20:9 لتحسين وضع مشاهدة الأفلام والألعاب

يأتي داخل الهاتف معالج من شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 720G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 618، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 ، مع واجهة مستخدم One UI 3.1 . ياتي الهاتف بنسختين من الذاكرة التخزين الداخلية، حيث يأتي بذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 128/256 جيجا بايت من نوع UFS 2.1، يأتي الهاتف بثلاثة كاميرات خلفية، تأتي الاولى بدقة 64 ميجا بكسل، والثانية بدقة 12 ميجابكسل، والثالثة بدقة 5 ميجا بكسل، والراعة بدقة 5 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل. يحمل الهاتف بداخله بطارية بحجم 4500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 25 واط.