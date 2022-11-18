أسعار التليفونات السامسونج.. جميع الموديلات بداية من 2000 جنيه

انت الان تتابع خبر اسعارالتليفونات السامسونج.. جميع الموديلات بداية من 2000 جنيه والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -تعد شركة سامسونج الرائدة في مجال صناعة الهواتف الذكية الأكثر شهرة في السوق المصري، حيث توفر سكرة سامسونج مجموعة من الإصدارات المختلفة من هواتفها لتناسب جميع الفئات، وفي الأيام الماضية مع تغير سعر الدولار أصبحت الأسعار في تزايد مستمر، وأصبح من الصعب معرفة اسعار التليفونات السامسونج في السوق المصري، لذلك قمنا بجمع أفضل هواتف سامسونج في هذا المقال مع ذكر السعر الخاص بها.
اسعار التليفونات السامسونج
- يأتي هاتف سامسونج A03 Core بمساحة تخزين 32 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 2 جيجابايت د، بسعر 3800.
- يأتي هاتف سامسونج A03 بمساحة تخزين 32 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 3 جيجابايت د، بسعر 4050 جنيه.
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- يأتي هاتف سامسونج A03 Core بمساحة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت د، بسعر 4440 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج A03s بمساحة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت د، بسعر 4700 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج M13 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت د، بسعر 5500 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج A13 بمساحة تخزين 64 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت د، بسعر 5150 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج A04 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت د، بسعر 5800 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج A23 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت د، بسعر 6000 جنيه.
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- يأتي هاتف سامسونج A23 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجابايت د، بسعر 6500 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج A32 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجابايت د، بسعر 7600 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج M33 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت د، بسعر 7600 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج A33 بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت د، بسعر 8750 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج A52 بمساحة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت د، بسعر 10800 جنيه.
- يأتي هاتف سامسونج نوت 20 بمساحة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت د، بسعر 18180.
- يأتي هاتف سامسونج جلاكسي Z فليب بمساحة تخزين 256 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت د، بسعر 19200 جنيه.