اسعار 13.. أرخص وأفضل هواتف أبل

لقد تم إصدار هاتف آيفون 13 في عام 2021، بحيث يأتي بكاميرا خلفية ممتازة بدقة 12 ميجابكسل والثانية بدقة 12 ميجابكسل أيضاو

ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل مع معالج منوع apple A15.

يأتي الهاتف بشاشة بحجم 6.1 بوصة مع مساحة تخزين داخلية بحجم 128 جيجا بايت مع ذاكرة وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل IOS 15.

يحمل الهاتف بداخلة بطارية بحجم 3240 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، مع دعم الشحن السريع بقوة 20 واط، مع دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي

.

سعر هاتف ايفون 13

أعلن موقع “إيباي” الشهير عن سعر هاتف ايفون 13 وهو 730 دولار، أي ما يقارب 13800 جنيه مصري.