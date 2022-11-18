انت الان تتابع خبر اسعار باقات We.. كل ما تريد معرفته عن خدمات الإنترنت الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - لقد أعلنت شركة We عبر موقعها الويب عن أسعار باقات الإنترنت الجديدة،وتتضمن خدمة IPTV والخط الأرضي، والتليفون الثابت، وخدمات we life، وفي هذا المقال سوف نتعرف على اسعار باقات We والخدمات الخاصة بها.

يمكنك الاشتراك في الباقة والحصول على انترنت منزلي بسعة تحميل 500 جيجا بايت، وتصل السرعة الخامسة به إلى 100 ميجا في الثانية الواحدة، وسيكون الاشتراك التليفون الارضي اشتراك We Ardy 65.

يأتي سعر الباقة بي 1050 جنيه مصري، ويضاف إليه ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بـ 700 جنيه.

ثانياً باقة We Life Classic

يمكنك الاشتراك في الباقة والحصول على انترنت منزلي بسعة تحميل 200 جيجا بايت، وتصل السرعة الخامسة به إلى 30 ميجا في الثانية الواحدة، واحصل على اشتراك We Ardy للتليفون الارضي بقيمة 35 جنيه.

يأتي سعر الباقة بي 513 جنيه مصري، ويضاف إليه ضريبة القيمة المضافة والتي تقدر بـ 14%، وتأتي الباقة حاليا بسعر 300 جنيه فقط مع إضافة القيمة المضافة.

ثالثاً بقا We Live Extra

بعد الإشتراك في الباقة سوف تحصل على 300 جيجا بايت سعة تحميل، مع سرعة تصل إلى 70 ميجا في الثانية، مع اشتراك We Ardy بقيمة 35 جنيه، وتأتي بسعر 640 جنيه، وتوفرها الشركة الان بسعر 400 جنيه فقط، مع إضافة القيمة المضافة 14%.

رابعاً باقة We Life Premium

تأتي هذه الباقة بسعة 300 جيجا بايت مع سرعة تحميل تصل إلى 70 ميجا في الثانية، مع باقة OSN بشكل كامل، مع زيادة عدد القنوات IPTV ليصل إلى 140 قناة، وتأتي بسعر 850 جنيه مصري مع إضافة القيمة المضافة بنسة 14%، ويوجد عليها تخفيض كبير حيث تأتي بسعر 550 جنيه مصري.