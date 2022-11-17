انت الان تتابع خبر مطلوب إداريين للعمل في تويتر .. إيلون ماسك يعلن التفاصيل الكاملة لهذه الوظيفة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تبحث شركة العصفور الأزرق، التابعة الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك أنه تقوم بالبحث حاليا عن إداريين للعمل في تويتر، وذلك ذلك خلال تصريحات له اليوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022.وأكد إيلون ماسك أمام محكمة أمريكية في ولاية ديلاوير التي تحاكمه بتهمة تضخم راتبه عندما كان رئيساً تنفيذيا لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية أنه مطلوب إداريين للعمل في تويتر التي استحوذ عليها خلال أكتوبر 2022، مقابل 44 مليار دولار أميركي، وذلك بعد مفاوضات استمرت ما يقارب 6 أشهر كاملة.

وأضاف ماسك أنني لا أريد أن كون الرئيس التنفيذي لأي شركة ولذلك أقوم حاليا بالبحث عن شخص آخر لإدارة شركة تويتر للتغريدات القصيرة خلال الفترة القادمة