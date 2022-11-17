انت الان تتابع خبر اسعار تابلت سامسونج.. الإمكانيات المطلوبة بالقيمة المحسوبة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -تقدم شركة سامسونج مجموعة من أجهزة التابلت المتنوعة والمختلفة في السوق، بحيث تغطي احتياجات جميع المستخدمين، وفي هذا المقال سوف نعرض عليكم مجموع من اسعار تابلت سامسونج، والتي تناسب جميع الفئات سواء من حيث
المواصفات والسعر من شركة سامسونج فهيا بنا.
اسعار تابلت سامسونج فئة S
- يأتي تابلت سامسونج S7 بسعر 14,899 جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج S7 Plus بسعر 23,777 جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج S6 بسعر 13,800جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج S6 lite بسعر 8000جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج S3 بسعر 9,970 جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج S8 Ultra بسعر 20,500 جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج S8 Plus بسعر 24,950 جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج S8 بسعر 16,097 جنيه مصري.
اسعار تابلت سامسونج فئة A
- يأتي تابلت سامسونج A6 بسعر 4,500 جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج A بسعر 3,850 جنيه مصري.
- يأتي تابلت سامسونج A7 Lite بسعر 3,500 جنيه مصري.