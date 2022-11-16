انت الان تتابع خبر أسعار التليفونات الاوبو.. أحدث الهواتف بأعلى الإمكانيات الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث الكثير من محبي شركة أوبو عن أفضل الهواتف المحمول في السوق المصري الان، ونظرا لتغير الأسعار بين الحين والآخر، بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، يشهد سوق الهواتف المحمولة تقلبات في الأسعار، وأصبح من الصعب معرفة اسعار التليفونات Oppo في السوق، لكن في هذا المقال تم جمع أحدث هواتف شركة أوبو في السوق المصري مع أعلى الإمكانيات الجديدة.

اسعار تليفون أوبو في السوق المصري

هاتف Oppo A16K

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.52 بوصة.

ومعالج من نوع MediaTek MT6765G Helio G35.

تأتيي ذاكرة الرام بحجم 3 جيجا بايت، مع 32 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بطارية بحجم 4230 مللي أمبير.

سعر الهاتف 4290 جنيه.

هاتف Oppo A54

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.51 بوصة.

ومعالج من نوع Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm).

تأتيي ذاكرة الرام بحجم 4 جيجا بايت، مع 64 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 2/2/13 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.

سعر الهاتف 5790 جنيه.

هاتف Oppo A55

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.51 بوصة.

ومعالج من نوع MediaTek MT6765G Helio G35.

تأتي ذاكرة الرام بحجم 4 جيجا بايت، مع 64 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50/2/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.

سعر الهاتف 6490 جنيه.

هاتف Oppo A74

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.43 بوصة.

ومعالج من نوع MediaTek Helio G25

تأتي ذاكرة الرام بحجم 6 جيجا بايت، مع 128 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48/2/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.

سعر الهاتف 7500 جنيه.

هاتف Oppo Reno 6

يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.4 بوصة.

ومعالج من نوع Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm).

تأتي ذاكرة الرام بحجم 6 جيجا بايت، مع 128 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.

تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 64/8/2/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 44 ميجا بكسل.

يحمل الهاتف بطارية بحجم 4310 مللي أمبير.

سعر الهاتف 9490 جنيه.

هاتف Oppo Reno 6 5G