ماسك: تويتر بلو تعود للعمل في غضون أسبوعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 16 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - أعلن المالك الجديد لموقع تويتر، الملياردير الأمريكي الشهير إيلون ماسك، أن خاصية تويتر بلو ستعود في غضون أسبوعين.

وكتب رجل الأعمال الأمريكي على تويتر “الـ”29″ من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري سيكون موعدا لعودة تويتر بلو”.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في تويتر بلو Twitter Blue مقابل حوالي 2.99 دولار شهريا، وذلك للوصول إلى مجموعة من المميزات الحصرية الإضافية، مع استمرار تطبيق تويتر المجاني بكل مميزاته دون أي تكلفة إضافية للمستخدم، وهو ما أكدت الشركة أنه لن يتغير.

ويأتي التصريح الجديد بعد أيام قليلة فقط من قيام الشركة بإيقاف عمليات الاشتراك الجديدة، بعد اجتياح الموقع من قبل المخادعين والمحتالين الذين ينتحلون صفة العلامات التجارية والمشاهير والحسابات البارزة الأخرى.

وشهد موقع تويتر، الذى كان يخسر المعلنين حتى قبل إطلاق التحقق المدفوع، انسحاب المزيد من العلامات التجارية من النظام الأساسى منذ الإطلاق الفاشل لـتويتر بلو Twitter Blue، بالإضافة إلى التصنيفات “الرسمية”، اقترح ماسك أن الشركات الأخرى قد تكون أكثر قدرة على تحديد الحسابات الرسمية، بما في ذلك اقتراح أن المنظمات ستكون قادرة على “تحديد حسابات تويتر الأخرى المرتبطة بها بالفعل”، ومن غير الواضح كيف يمكن أن تتلاءم هذه الفكرة مع خطط التحقق المجددة فى تويتر.

وقال ماسك إن تاريخ العودة قد تم تحديده لمنح الشركة وقتًا كافيًا “للتأكد من أنها قوية للغاية”، ولم يذكر ماسك التغييرات التي قد تأتي مع إعادة إطلاق بلو، ولكن الشركة أعادت بالفعل الملصقات “الرسمية” في محاولة لطمأنة المعلنين.

وأضاف، أن مستخدمي تويتر الذين تم التحقق منهم لن يتمكنوا من تغيير أسماء العرض الخاصة بهم دون فقد علامة الاختيار الخاصة بهم “حتى يتم تأكيد الاسم بواسطة تويتر للوفاء بشروط الخدمة”.