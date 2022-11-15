انت الان تتابع خبر مواصفات هاتف Oppo A1 Pro.. والسعر خيالي في البلاك فرايدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستعد شركة أوبو في طرح هاتفها الجديد في الأسواق بشكل رسمي، حيث يأتي الهاتف اسم Oppo A1 pro 5G، ويحمل الهاتف الكثير من المميزات والمواصفات الرائعة التي ستجذب الكثير من المستخدمين إلى هذا الهاتف، وفي هذا المقال سوف نتعرف على مواصفات هاتف اوبو الجديد Oppo A1 pro والسعر الخاص به وموعد تواجده في الأسواق.

يأتي هاتف أوبو بشاشة ممتازة بحجم 6.7 بوصة بدقة HD+ مع معدل تحديث 120 هيرتز، وتأتي الشاشة بثقب في المنتصف للكاميرا الأمامية.

يحمل الهاتف بداخله معالج من نوع سناب دراجون Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 13.

يأتي الهاتف بنسختين مختلفين سواء في الرام أو المساحة الداخلية، حيث تأتي النسخة الأولي بذاكرة وصول عشوائية بحجم 6 جيجا بايت من الرام، مع 128 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية، وتأتي النسخة الثانية بذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجا بايت من الرام، مع 256 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية.

بدوي الانتقال الى الكاميرات فهي نقطة القوة لدى الهاتف، حيث يأتي الهاتف بكاميرا خلفية بدقة 108 ميجا بكسل، بفتحة عدسة بحجم 2.4/F، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل.

يأتي الهاتف ببطارية بحجم 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 66 واط.

موعد نزول هاتف Oppo A1 Pro

من المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي في نهاية شهر نوفمبر الحالي، وسوف يصل الهاتف الصين يوم 16 نوفمبر الجاري.

سعر هاتف أوبو A1 برو٠

يأتي الهاتف بسعر 330 دولار، أي مايقارب جنيه 8000 مصري، وهو ما يعادل 1200 ريال سعودي.