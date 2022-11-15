انت الان تتابع خبر اسعار الشاشات في مصر.. أفضل المواصفات بأقل تكلفة والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - مع تقدم التكنولوجيا وظهور أجهزة حديثة كل يوم، أصبح من الصعب معرفة الموديلات الموحدة في السوق من الأجهزة الكهربائي خاصة في أجهزة شاشات العرض، حيث يوجد الكثير من الشركات الرائدة في مجال صناعة الشاشات، ولكن في هذا المقال تم جمع أكثر الشاشات شهرة لدى المستخدمين مع قائمة الأسعار الخاصة بهم، وسوف تجد جميع اسعار الشاشات في مصر في هذه
المقالة فهيا بنا.
اسعار الشاشات في مصر
شركة سامسونج
- شاشة سامسونج بحجم 22 بوصة FHD بسعر 2888 جنيه مصري.
- شاشة سامسونج بحجم 22 بوصة LED بسعر 2900 جنيه مصري.
- شاشة سامسونج مقاس 23.5 بوصة LED Curve بسعر 2800 جنيه مصري.
- شاشة سامسونج مقاس 24 بوصة FHD بسعر 3399 جنيه مصري.
-
-
- شاشة سامسونج مقاس 24 بوصة LED بسعر 2499 جنيه مصري.
- شاشة سامسونج مقاس27 بوصة موديل LED Curve بسعر 3786 جنيه مصري.
- شاشة سامسونج مقاس 32 بوصة موديل N5000 بسعر 3900 جنيه مصري.
- شاشة مقاس 32 بوصة موديل T5300 بدقة HD بسعر 4499 جنيه مصري.
- شاشة سامسونج بحجم 43 بوصة TU7000 بدقة بسعر 8399 جنيه مصري.
شركة تورنيدو
- شاشة تورنيدو مقاس 32 بوصة بدقة HD مع ريسيفر داخلي بسعر 3049 جنيه مصري.
- شاشة تورنيدو مقاس 32 بوصة بدقة HD بسعر 2999 جنيه مصري.
- شاشة تورنيدو مقاس 32 بوصة بدقة HD مع رسيفر داخلي بسعر 3699 جنيه مصري.
- شاشة تورنيدو مقاس 32 بوصة بدقة HD بسعر 3099 جنيه مصري.
شركة LG
- شاشة LG مقاس 18.5 بوصة LED بسعر 1555 جنيه.
- شاشة LG مقاس 19.5 بوصة LED بسعر 2250 جنيه مصري.
- شاشة LG مقاس 22 بوصة بسعر 2500 جنيه مصري.
- شاشة LG مقاس 22 بوصة بدقة FHD بسعر2800 جنيه مصري.
- شاشة LG مقاس 32 بوصة بدقة LED HD برسيفر داخلى بسعر 3849 جنيه مصري.
- شاشة LG مقاس 32 بوصة بدقة LED HD بسعر 3999 جنيه مصري.
- شاشة LG مقاس 32 بوصة بدقة LED FHD بسعر 4199 جنيه مصري.
- شاشة LG مقاس 32 بوصة بدقة LED FHD بسعر 5400 جنيه مصري.
- شاشة LG مقاس 42 بوصة بدقة LED 4k بسعر 6800 جنيه مصري.
شركة توشيبا
- شاشة توشيبا مقاس 32 LED HD بسعر 3299 جنيه مصري.
- شاشة توشيبا مقاس 32 LED FHD بسعر 3799 جنيه مصري.
- شاشة توشيبا مقاس 32 بوصة بدقة FHD بسعر 3749 جنيه مصري.
- شاشة توشيبا مقاس 32 بوصة بسعر 4895 جنيه مصري.
- شاشة توشيبا مقاس 43 بوصة بدقة LED FHD بسعر 6399 جنيه مصري.
- شاشة توشيبا مقاس 43 بوصة بدقة LED 4k بسعر 7319 جنيه مصري.
- شاشة توشيبا مقاس 49 بوصة بسعر 6509 جنيه مصري.