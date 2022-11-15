انت الان تتابع خبر اسعار تليفون ريدمي.. أفضل الإمكانيات وطلبك موجود والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح -يبحث الكثير من محبي شركة رديمي عن أفضل الهواتف المحمول في السوق المصري الان، ونظرآ لتغير الأسعار بين الحين والآخر، بسبب ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، يشهد سوق الهواتف المحمولة تقلبات في الأسعار، وأصبح من الصعب معرفة أسعار تليفون ريدمي في السوق، لكن في هذا المقال تم جمع أفضل هواتف ريدمي في السوق المصري مع ذكر إمكانيات وسعرها،
ستجد طلبك في هذه القائمة بالتأكيد.
اسعار تليفون ريدمي في السوق المصري
هاتف Redmi 10A
- يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة.
- ومعالج من نوع MediaTek Helio G25
- تأتي ذاكرة الرام بحجم 3 جيجا بايت، مع 64 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.
- تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.
- يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.
- سعر الهاتف 3690 جنيه.
هاتف ريدمي C3
- يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.53 بوصة.
- ومعالج من نوع MediaTek Helio G35 (12 nm.
- تأتي ذاكرة الرام بحجم 3 جيجا بايت، مع 64 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.
- تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 13/2/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.
- يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.
- سعر الهاتف 4240 جنيه
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هاتف Redmi 10c
- يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.71 بوصة.
- ومعالج من نوع Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G.
- تأتي ذاكرة الرام بحجم 4 جيجا بايت، مع 64 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.
- تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل.
- يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.
- سعر الهاتف 5050 جنيه.
هاتف Redmi 10
- يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة.
- ومعالج من نوع MediaTek Helio G88
- تأتي ذاكرة الرام بحجم 4 جيجا بايت، مع 64 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.
- تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50/8/2/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.
- يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.
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- سعر الهاتف 4490 جنيه
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هاتف Redmi 10
- يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة.
- ومعالج من نوع MediaTek Helio G88
- تأتي ذاكرة الرام بحجم 4 جيجا بايت، مع 128 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.
- تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50/2/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.
- يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.
- سعر الهاتف 4490 جنيه.
هاتف Xiaomi not 10
- يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.5 بوصة.
- ومعالج من نوع MediaTek MT6833 Dimensity 700 5G (7 nm)
- تأتي ذاكرة الرام بحجم 4 جيجا بايت، مع 128 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.
- تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 48/8/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.
- يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.
- سعر الهاتف 5500 جنيه.
هاتف Redmi note 11
- يأتي الهاتف بشاشة مقاس 6.47 بوصة.
- ومعالج من نوع Qualcomm SM6225 Snapdragon 680.
- تأتي ذاكرة الرام بحجم 4 جيجا بايت، مع 128 جيجا من مساحة التخزين الداخلية.
- تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50/8/2/2 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 13 ميجا بكسل.
- يحمل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير.
- سعر الهاتف 6660 جنيه.