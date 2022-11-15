انت الان تتابع خبر ارخص موبايل سامسونج.. سعر هاتف Galaxy A03 Core هيصدمك والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر شركة سامسونج هي أكثر العلامات التجارية التي لها شهرة كبيرة في السوق المصري، حيث توفر الشركة هواتف محمول لجميع الفئات، ومع تزايد الأسعار في سوق الهواتف المحمول يبحث الجميع عن أرخص هاتف يمكن الحصول عليه، مع توفير الإمكانيات الجيدة، وفي هذا المقال سوف نتحدث عن ارخص موبايل سامسونج وهو Galaxy A03 Core، حيث يأتي بإمكانيات رائعة مع سعر معقول جدآ فهيا بنا

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A30 Core

يحمل هاتف سامسونج Galaxy A03 Core شاشة من نوع PLS TFT، والتي تأتي بحجم 6.5 بوصة، مع جودة HD+ ودقة قدرها 720×1600 بكسل، مع معدل بكسلات 270 بكسل لكل بوصة، وتأتي الشاشة بأبعاد 20:9.

ومن ناحية المعالج، يأتي هاتف سامسونج بمعالج ثماني النواة Unisoc SC9863A بي 28 نانو، مع معالج رسوميات من نوع IMG8322، مع ذاكرة وصول عشوائية بحجم 2 جيجابايت من الرام د، مع مساحة تخزين داخلية بحجم 32 جيجا بايت.

بالانتقال إلى الكاميرات، يأتي الهاتف بكاميرا خلفية وحيدة بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة بحجم F/2.0 بوصة، مع دعم الفلاش من نوع ليد، بالإضافة إلى فلاش أحادي من نوع ليد فلاش، بجانب كاميرا أمامية في أعلى منتصف الشاشة، وتأتي على شكل قطرة ماء، تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجا بكسل مع بفتحة عدسة بحجم F/2.2بوصة، ويدعم الهاتف تصوير الفيديوهات بجودة الـ FHD بدقة تصل إلى 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية.

يحمل الهاتف بداخله بطارية بحجم 5000 مللي أمبير،غير قابلة للإزالة، يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11.

سعر هاتف سامسونج Galaxy A03 Core

تم تحديد سعر هاتف من شركة سامسونج بشكل رسمي حيث يأتي بسعر 154 دولار، أي ما يقارب 3700 جنيه مصري، ويأتي في السعودية بسعر 540 ريال سعودي.



