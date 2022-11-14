انت الان تتابع خبر سعر موبايل سامسونج a12.. مواصفات ممتازة لمحدودي الدخل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد في الأسواق Galaxy A12، وهو متوجه إلى الفئة المتوسطة، وايضا هو عضو جديد في سلسلة A من سامسونج المتميزة والتي نالت إعجاب الجميع، يأتي الهاتف بإمكانيات ممتازة تلبي احتياجات ورغبات المستخدمين سواء من كاميرا او معالج وحتى البطارية، وفي هذا الموضوع سوف نذكر سعر موبايل سامسونج a12 مع ذكر المواصفات الخاصة به.

يأتي هاتف سامسونج بشاشة عملاقة بحجم 6.5 بوصة وهي من نوع PLS LCD، وتأتي بدقة HD+، وتحتوي الشاشة على كاميرا في أعلى منتصف الشاشة على شكل نوتش V.يحمل الهاتف معالج من شركة ميدياتك وهو منوع Helio P35 ثماني النواة بتردد 2.3 هرتز، ويأتي الهاتف بثلاثة نسخ مختلفة، سواء في مساحة التخزين أو الذاكرة العشوائية، حيث تأتي النسخة الأولى بذاكرة وصول عشوائية بحجم 3 جيجا بايت ومساحة تخزين داخلية بحجم 32 جيجا بايت، وتأتي النسخة الثانية بحجم 4 جيجابايت من الرام، مع 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وتأتي النسخة الثالثة بحجم 6 جيجا بايت من الرام، مع مساحة التخزين داخلية بحجم 128 جيجا بايت.

وبالانتقال إلى كاميرات، فإن الهاتف يأتي بثلاثة كاميرات خلفية، الأولى بدقة 48 ميجابكسل، والثانية بدقة 5 ميجابكسل، والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

يأتي داخل الهاتف بطارية بحجم 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، تدعم الشحن السريع بقوة 15 واط.

سعر موبايل سامسونج a12

الأسعار المتوقعة لهاتف سامسونج جالكسي a12 في بعض الدول العربية: