انت الان تتابع خبر سعر موبايل اوبو a16 والمواصفات الخاصة به..أرخص موبايل في السوق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقدم شركة أوبو الرائد في مجال صناعة الهواتف الذكية، هاتفها المتميز oppo a16، والذي يأتي بمواصفات عالية مقارنة بسعره، فهو يعد أحد أرخص هواتف المحمول في السوق حتى الآن، وسوف نتحدث في هذا المقال عن سعر موبايل اوبو a16 والمواصفات الخاصة به.

اولا أبعاد هاتف أوبو، حيث يأتي الهاتف بطول قدرة 163.8 ملم، وعرض 75.6 ملم، ويأتي سمك الهاتف 8.4 مم، مع وزن قدره 190 جرامًا، ويأتي ظهر الهاتف مصنوع من البلاستيك.يحمل الهاتف شاشة من نوع IPS LCD، وهي تأتي بحجم 6.52 بوصة، مع دقة قدرها 1600 × 720 بكسل، ويدعم كثافة بكسلات حتى 269 بكسل لكل بوصة.

يأتي بداخل الهاتف معالج من شركة ميدياتك، وهو من نوع MediaTek Helio G35 ثماني النواة، ويأتي معالج الرسوميات من نوع PowerVR GE8320، ويعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11، والذي يساعده ومواجهة المستخدم من نوع ColorOS 11.1 UI.

يأتي الهاتف بنسختين سواء من الرام أو المساحة، حيث تأتي النسخة الأولى بذاكرة التخزين عشوائية بحجم 3 جيجا بايت من الرام د مع 32 جيجا بايت من ذاكرة التخزين الداخلية، وتأتي النسخة الثانية بذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت من الرام، مع ذاكرة تخزين داخلية بحجم 64 جيجا بايت، ويدعم الهاتف تزويد المساحة الداخلية حتى 512 من خلال إضافة بطاقة ذاكرة خارجية.

وبالانتقال إلى كاميرات الهاتف، فإن الهاتف يأتي بثلاثة كاميرات خلفية، حيث تأتي الأولي بدقة 13 ميجا بكسل والثانية بدقة 2 ميجا بكسل والثالثة بدقة 2 ميجا بكسل، ويأتي في ظهر الهاتف فلاش LED، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 8 ميجا بكسل.

تدعم الكاميرا تصوير فيديو بدقة 1080 بكسل بمعدل 30 إطار في الثانية الواحدة، وتدعم الكاميرا التصوير بتقنية HDR، وخاصية البانوراما، ويأتي مستشعر بصمة الأصابع مدمج مع زر الطاقة.

يحمل الهاتف بداخلة بطارية بحجم 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة، ولا تدعم الشحن السريع أو الشحن العكسي.

سعر موبايل اوبو a16