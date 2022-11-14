انت الان تتابع خبر سعر موبايل سامسونج a32 والمواصفات.. كاميرا عملاقة وبطارية خارقة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تم إطلاق هاتف سامسونج الذكي Samsung Galaxy A32، يأتي الهاتف بالكثير من المميزات والامكانيات الرائعة، وفي هذا المقال سوف نتعرف على سعر موبايل سامسونج a32 في الأسواق وبعض المواصفات الخاصة به فهيا بنا.

مواصفات موبايل سامسونج a32

يأتي هاتف سامسونج بشاشة من نوع Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة تعمل باللمس، وتدعم الشاشة حتى 1٦ مليون لون، بدقة Full HD بالإضافة إلى دقة 1080 × 2400 بكسل، يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11.0.