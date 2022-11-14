انت الان تتابع خبر تحديث Android 13..أخر التحديثات لهاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra والتغير في المواصفات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy Note 20 Ultra، والذي يعد أحد الهواتف الرائد في سلسلة Galaxy Note 20، وهو النسخة الأكبر في هذه السلسلة، وبتالي هو النسخة الأولى التي تحصل على التحديثات الجديدة، حيث حصل الهاتف على التحديث الجديد Android 13 الغير تجريبي، وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال، مع ذكر بعض من الصفات لهاتف سامسونج الرائد في

سوف الهواتف الذكية.

بدأ التحديث الجديد Android 13 يظهر على الهواتف الحديثة، ومما لا شك فيه أن هاتف ساسمونج الرائد Galaxy Note 20 Ultra هو أول من يتلقى التحديث الجديد الغير تجريبي.

مع هذا التحديث سوف تقوم شركة سامسونج بترقية واجهة المستخدم لضمان تناسبها مع التحديث الجديد، حيث سيتم ترقيتها من OneUI 4.1 الي OneUI 5.0.

بدء عمليات وصول التحديث الى بعض المناطق، بدء بسويسرا وبعض المناطق الأخرى حول العالم، وسيتلقى المستخدمون شعار عند توافر التحدث على هواتفهم المحمول

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultr

يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED 2X، وتأتي بحجم 6.9 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.

ويحمل الهاتف معالج من نوع Exynos 990، ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت من الرام، مع مساحة تخزين بحجم 256 جيجا بايت.