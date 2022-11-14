تحديث Android 13..أخر التحديثات لهاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultra والتغير في المواصفات

رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة سامسونج هاتفها الجديد Galaxy Note 20 Ultra، والذي يعد أحد الهواتف الرائد في سلسلة Galaxy Note 20، وهو النسخة الأكبر في هذه السلسلة، وبتالي هو النسخة الأولى التي تحصل على التحديثات الجديدة، حيث حصل الهاتف على التحديث الجديد Android 13 الغير تجريبي، وهو ما سوف نقوم بتوضيحه في هذا المقال، مع ذكر بعض من الصفات لهاتف سامسونج الرائد في
سوف الهواتف الذكية.
تحديث جديد لهاتف Galaxy Note 20 Ultra
مع هذا التحديث سوف تقوم شركة سامسونج بترقية واجهة المستخدم لضمان تناسبها مع التحديث الجديد، حيث سيتم ترقيتها من OneUI 4.1 الي OneUI 5.0.
بدء عمليات وصول التحديث الى بعض المناطق، بدء بسويسرا وبعض المناطق الأخرى حول العالم، وسيتلقى المستخدمون شعار عند توافر التحدث على هواتفهم المحمول
مواصفات هاتف سامسونج Galaxy Note 20 Ultr
يأتي الهاتف بشاشة من نوع AMOLED 2X، وتأتي بحجم 6.9 بوصة، مع معدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز.
ويحمل الهاتف معالج من نوع Exynos 990، ويأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائية بحجم 8 جيجابايت من الرام، مع مساحة تخزين بحجم 256 جيجا بايت.
يحمل الهاتف مجموعة من الكاميرات المتميزة، حيث يأتي بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وعدسة ثانية فائقة الاتساع، مع دعم تقريب حتى 50x مرة،وتاتي الكاميرا الأمامية بدقة 10 ميجابكسل.
يحمل الهاتف بداخله بطارية بحجم 5000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السريع بقوة 65 واط.