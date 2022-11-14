أرخص موبايل اوبو..مواصفات وسعر هاتف Oppo A17

انت الان تتابع خبر أرخص موبايل اوبو..مواصفات وسعر هاتف والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعمل شركة أوبو على توفير جميع هواتف محمول مناسبة لجميع فئات المجتمع، حيث أعلنت شركة أوبو منذ أسابيع عن هاتفها الجديد oppo A17، ويعد الهاتف هو ارخص هاتف من أوبو، وهذا ليس على حساب الإمكانيات، فالهاتف يأتي بمواصفات ممتازة جدآ وإمكانيات رائعة، وأصبح لهاتف أوبو شعبية كبيرة في سوق الهواتف الذكية لأنه أرخص موبايل اوبو في السوق.

يحمل الهاتف شاشة من نوع LCD بحجم 6.56 بوصة، وتأتي بدقة HD+، مع معدل تحديث يصل إلى 60 هرتز، وتأتي الشاشة بنطاق لوني كامل من نوع DCI-P3.

يأتي الهاتف بمعالج من شركة ميدياتك Helio G35، ويتم تزويد الهاتف بذاكرة وصول عشوائية بحجم 4 جيجابايت من الرام، مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 64 جيجا بايت.

وبالانتقال إلى الكاميرات، يأتي هاتف أوبو بكاميرا خلفية مزدوجة، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8/F، والكاميرا الثانية بدقة 2 ميجابكسل، وتأتي الكاميرا الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وهي تأتي على شكل قطرة ماء في أعلى منتصف الشاشة.

يأتي داخل هاتف Oppo A17 بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير، ويأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12، مع واجهة مستخدم ColorOS 12.1 UI