انت الان تتابع خبر تسريبات غريبة عن هاتف iPhone 15 مواصفات وسعر من الخيال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تستمر التسريبات عن هاتف آبل الجديد iPhone 15 الناظر وبقوة بعد النجاح الكبير الذي حققه الهاتف الهاتف السابق iPhone 14، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الهاتف الجديد في سبتمبر عام 2023، وهناك بعض التقارير التي تم نشرها تشير إلى أن سعر الهاتف سوف يكون من وحي الخيال لدى فئة من الشعب، ولن يستطيع أي احد الحصول على الهاتف.

تسريبات مهمة عن هاتف iPhone 15بناء على التقارير التي تم نشرها من قبل شركات عملاقة في مجال صناعة الهواتف الذكية، نتوقع أن يأتي الهاتف الجديد iPhone 15 بسعر غالي جدا، مقارنة بالنسخة السابقة من الهاتف iPhone 14، وستأتي النسخة الأكبر في السلسلة القادمة وهي iPhone 15 Ultra مكلفة أكثر من نسخة iPhone 14 Pro Max، حيث قررت شركة أبل استبدال طراز الألترا بدلآ من طراز البرو ماكس في النسخة الجديدة.

والسبب وراء ارتفاع سعر هاتف iPhone 15 تعود إلى استخدام التيتانيوم في صناعة الهاتف المحمول بدلآ من الفولاذ، حيث تعد هذه المادة اقوى واخف من الفولاذ، ولكن يأتي هذا على حساب السعر، وتوجد بعض المكونات الآخر المشاركة في صناعة الهاتف سوف تؤثر على السعر أيضاً، ومن المتوقع أن تزيد نسبة ارتفاع الأسعار إلى 15% من السعر الحالي لهواتف شركة أبل.

الجدير بذكر أنه سوف يتم استبدال مدخل الشحن الخاص بهاتف آبل الجديد iPhone 15 بمدخل من نوع USB-C، وهذا يعطي تكاليف أكبر على المستخدم بسبب دفع مبلغ إضافي للحصول على الشاحن، من المتوقع ان وتأني سلسلة آبل الجديد iPhone 15 بأربع طرازات مختلفة تماماً سواء في السعر او المواصفات.