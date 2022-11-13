مواصفات هاتف أنفنكس الجديد Infinix Zero 5G والسعر الخاص به” تصميم جذاب وإمكانيات رائعة”

كشفت شركة Infinix عن مواصفات هاتفها الجديد Infinix Zero 5G 2023 والذي يعد من أحدث هواتفها في السوق.
تبلغ أبعاد الهاتف 168.7 مم في الطول، و 76.5 مم في العرض، و 8.9 مم في السُمك ، ووزن 201 جرام، مصنوع من إطار بلاستيكي ، وظهر بلاستيكي، وواجهة زجاجية، أبيض و البرتقالي.
شاشة IPS LCD HD بحجم 6.78 بوصة تبلغ مساحتها حوالي 84.6٪ من هيكل الهاتف + جودة عرض FHD +، دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل + معدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 500 نت.تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بيانات عمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.
يحمل هاتف Infinix الجديد معالج Dimensity 1080 octa-core من إنتاج Mediatek بدقة تصنيع 6 نانومتر، ويأتي المعالج بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجا بايت + ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجا بايت مع منفذ ذاكرة إضافي.
الهاتف يحمل بطارية كبيرة تبلغ 5500 مللي أمبير، ويدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، نظام التشغيل Android 12.ميزات أخرى؛ يدعم شبكات 4G و 5G و Wi-Fi و Bluetooth 5.2، ويحتوي على مقبس صوت 3.5 ملم + منفذ شحن USB من النوع C.
سعر هاتف Infinix Zero 5 الجديد
لم تعلن شركة Infinix عن سعر هاتفها الجديد حتى الآن، لكن هناك تسريبات تفيد بأن السعر العالمي له سيصل إلى حوالي 250 دولارًا أمريكيًا، أي ما يقرب من 5700 جنيه مصري، أي ما يعادل 1200 ريال سعودي.