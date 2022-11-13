انت الان تتابع خبر مواصفات هاتف أنفنكس الجديد Infinix Zero 5G والسعر الخاص به” تصميم جذاب وإمكانيات رائعة” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة Infinix عن مواصفات هاتفها الجديد Infinix Zero 5G 2023، وهو أحدث هاتف يحمل علامة الشركة التجارية في السوق والذي يتميز بشكله الأنيق وقدراته الاستثنائية، والان سوف نتعرف مواصفات هاتف أنفنكس الجديد.

مواصفات هاتف Infinix Zero 5G 2023

كشفت شركة Infinix عن مواصفات هاتفها الجديد Infinix Zero 5G 2023 والذي يعد من أحدث هواتفها في السوق.

تبلغ أبعاد الهاتف 168.7 مم في الطول، و 76.5 مم في العرض، و 8.9 مم في السُمك ، ووزن 201 جرام، مصنوع من إطار بلاستيكي ، وظهر بلاستيكي، وواجهة زجاجية، أبيض و البرتقالي.

شاشة IPS LCD HD بحجم 6.78 بوصة تبلغ مساحتها حوالي 84.6٪ من هيكل الهاتف + جودة عرض FHD +، دقة الشاشة 1080 × 2400 بكسل + معدل تحديث 120 هرتز، وتصل ذروة سطوع الشاشة إلى 500 نت.

تأتي الكاميرا الخلفية الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مستشعر بيانات عمق 2 ميجابكسل، بالإضافة إلى مستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل لصور السيلفي ومحادثات الفيديو.