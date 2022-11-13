وريث هواتف أبل..مواصفات هاتف ZTR الجديد Axon 40 Ultra والسعر الخاص به” إمكانيات جبارة كاميرا عملاقة”

سيتجاوز تصميم ZTE Akon 40 Ultra Aerospace Edition الإصدار السابق للشركة من حيث سعة التخزين، ومن المتوقع أن يحتوي الهاتف المستقبلي على حوالي 16 جيجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي، ومساحة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.ستقوم الشركة بإطلاق هذا الهاتف احتفالاً برواد الفضاء الصينيين، وسيحتوي ZTE Axon 40 Ultra Space Version على شعار رائد فضاء صيني على ظهر الهاتف، وأهم ما يميز هذا الجهاز هو وجود كاميرا أمامية في الساعة. الجزء السفلي من الشاشة، وهاتف ZTE القادم سيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى أنه يدعم الشحن السريع بجهد 80 فولت.

يحتوي الهاتف على شاشة AMOLED مقاس 6.8 إنش وبدقة FHD +، ويدعم الهاتف معدل تحديث عالي 120 هرتز، ويحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية أهمها يأتي مع مستشعر Sony IMX787 بدقة 64 ميجابكسل، وهو كاميرا 64 ميجابكسل ، وكاميرا أخرى بدقة 64 ميجابكسل ، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، يحتوي هاتف ZTE Akon 40 Ultra على بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.

الهاتف مدعوم بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، مطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويحتوي على ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجا LPDDR5، وسعة تخزين داخلية تصل إلى 256 جيجا من UFS 3.1، ويعمل الهاتف على واجهة مستخدم MiOS 12، أندرويد 12