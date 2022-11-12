إنستجرام تطلق ميزة إضافة الموسيقى للصور المنشورة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 12 نوفمبر 2022 10:28 صباحاً - أعلنت "إنستغرام" عن إطلاق ميزة جديدت متمثلة بإضافة مقاطع موسيقية إلى الصور الثابتة المنشورة في المنصة، ما يمنح المستخدمين تجربة أكثر تسلية.

وقالت المنصة إن "الموسيقى أداة مهمة جدًا للتعبير على "إنستغرام"، ونشعر بالحماس لتزويد المستخدمين بالقدرة على دمجها مع منشوراتهم بطريقة مشابهة لمنشورات القصص ستوريز".

وأضافت أن "الميزة الجديدة تسمح لمستخدمي الموقع بإضافة مقاطع موسيقية تعبر عن شعورهم في الصور التي ينشرونها، ما يزيد من حيوية المنشورات"؛ وفقًا لموقع "سوشال ميديا تودي".

ويمكن الوصول إلى الميزة الجديدة من خيار "آد ميوزك" الذي يظهر خلال عملية نشر الصور على الموقع، ويتيح للمستخدم البحث عن الأغنية التي يريدها.

ويمكن اختيار مقطع من الأغنية الأصلية بطول يتراوح بين 5 إلى 90 ثانية، ما يعطي الصورة سياقًا تعبيريًا عن حالة المستخدم، وطريقة لإنشاء محتوى أكثر إبداعًا.

لكن لأسباب تتعلق بحقوق الملكية الفكرية، حيث لن يستطيع المعلنون سوى استخدام المقاطع المسجلة ضمن المجموعة الصوتية من شركة "ميتا"، إذ بالمقدور أن تحسن إضافة المقاطع الموسيقية من وصول المنشورات الإعلانية، من خلال إنشاء إعلانات جذابة تحقق تفاعلًا من قبل المستخدمين.

وتمتاز منصة "إنستغرام" بميزات كثيرة لتحسين تجربة المستخدمين مع المحتوى المصور، وهي تعمل حاليًا على تطوير ميزات جديدة.

وأضافت المنصة خيارات عديدة خلال 2021، منها مشاركة الموسيقى في الرسائل المباشرة، والتأثيرات الموسيقية في الواقع المعزز.

وتعمل حاليًا على اختبار ميزة لإضافة الموسيقى ضمن صفحات المستخدمين الشخصية على الموقع، بما يشبه موقع "ماي سبيس".

وشهدت منصىة "تيك توك" الصينية نجاحًا كبيرًا جراء دمجها للموسيقى في المحتوى، ما يسمح بمواكبة موجة الموسيقى المنتشرة على الإنترنت، ويمكن لإضافة الميزة الجديدة إلى "إنستغرام" أن تحقق نجاحًا مماثلًا.

وتسعى شركة "ميتا" إلى ابتكار ميزات جديدة تحسن عرض المحتوى المصور، لمجاراة الشركات المنافسة؛ مثل: "تيك توك" و"سناب شات".

ومن المتوقع وصول الميزة إلى جميع المستخدمين، خلال الأيام القليلة المقبلة، فضلًا عن احتمال إضافة ميزات جديدة قيد التطوير قبل نهاية 2022.