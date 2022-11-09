تلجرام تطلق ميزة ترجمة المقاطع الصوتية‎‎

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 9 نوفمبر 2022 11:27 صباحاً - أعلنت منصة "تلغرام" إصدار تحديث جديد لتطبيقها على الهواتف الذكية، يتضمن مجموعة ميزات جديدة وتحديثات مختلفة على واجهة الاستخدام، من بينها ميزة ترجمة المقاطع الصوتية.

وأضاف التطبيق ميزة ترجمة الصوت إلى نص مكتوب في المقاطع المصورة، فضلا عن إضافة عناوين للنقاش في المجموعات، ومجموعات جديدة من الآيقونات التعبيرية (إيموجيز).

ويمكن الوصول إلى ترجمة الصوت في الفيديو من الزاوية السفلية اليمنى، ولكنه لن يكون متاحا للجميع حاليا، مثل ميزة ترجمة المقطع الصوتي إلى نص، المقتصرة على مستخدمي النسخة المدفوعة من التطبيق "بريميوم".

وتبلغ تكلفة الخدمة المدفوعة 4.99 دولار في الشهر، وهي مزودة بميزات إضافية، مثل: تسريع عملية التحميل، ورفع سعة تخزين الملفات المرفوعة على التطبيق ليفوق 4 غيغا بايت، فضلا عن التخلص من الإعلانات.

ومن جهة أخرى، أتاحت المنصة ميزات لمستخدمي النسخة المجانية، تتضمن ميزة "توبيكس إن غروبس"، لإنشاء محادثات فردية عن مواضيع معينة ضمن المجموعات التي يفوق عدد أعضائها 200 شخص.

ويوفر التطبيق الجديد إشعارات خاصة للمحادثات المصغرة ضمن المجموعة، فيما يشبه عمل القنوات الجانبية على منصة "ديسكورد".

وأضاف "تلغرام" أيضا ميزة "كوليكتابل يوزرنيمز" الشبيهة بسندات الرموز غير القابلة للاستبدال، بالتعاون مع شبكة "تون" للعملات المشفرة.

وأشارت الشركة إلى أن الخدمة تتضمن أسماءً بأقل من 5 أحرف، وتعمل بطريقة عمل أسماء المستخدمين التقليدية.

وطورت الشركة أيضا ميزة العرض الليلي لمستخدمي أنظمة "آي أو إس" من خلال موازنة الألوان وإضافة تأثيرات جديدة عند التنقل بين المحادثات.

أما لمستخدمي "آندرويد" فأضافت المنصة ميزة تغيير حجم النص وتحديثات عديدة أخرى متعلقة بتصميمه؛ وفقا لموقع ذا فيرج.

وأضافت المنصة 12 مجموعة من الأيقونات التعبيرية الجديدة لمستخدمي التطبيق المدفوع، ومن ضمنها مجموعة عن "الهالوين".

وقدمت الشركة في ختام إعلانها اعتذارا عن تأخر التحديث، بسبب تأخر مراجعة شركة "أبل" الأمريكية للتحديث خلال أسبوعين، قبل إضافته إلى مخزن "آب ستور" لتطبيقات "أبل".

وأشار بافل دوروف، مؤسس "تلغرام" إلى أن أبل تدّعي مراجعة أي تطبيق خلال 24 ساعة، ولكنها استغرقت 10 أيام في مراجعة تحديثات "تلغرام".