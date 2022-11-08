«تيسلا» تسحب 40 ألف سيارة في الولايات المتحدة بسبب خلل في برنامج...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 10:33 مساءً - بدأت شركة السيارات الكهربائية العملاقة "تيسلا" في سحب أكثر من 40 ألف سيارة في الولايات المتحدة معرضة للخطر بسبب خلل في نظام القيادة.

أبلغت وكالة سلامة الطرق الأمريكية في وثيقة مؤرخة في الأول من نوفمبر وأعلن عنها الثلاثاء، عن خلل محتمل في هذا النظام، خاصة عند مرور السيارات فوق مطبات أو حفر.

وأوضحت الوكالة أن "غياب نظام التوجيه أو محدوديته لا يؤثر على التحكم في القيادة لكنه قد يتطلب جهدًا أكبر من السائق، وخاصة عند السرعات المنخفضة".

ولإصلاح المشكلة من الضروري تحديث برمجيات السيارات المتأثرة وهي من طراز S وطراز X المصنعة بين عامي 2017 و2021، ويتم ذلك عن بعد ومجاناً.

وتم تحديث 97 بالمئة من المركبات المتأثرة بالفعل حتى الأول من نوفمبر، بحسب تيسلا.

في هذا التاريخ، حددت الشركة التي أسسها إيلون ماسك 314 سيارة معنية، لكنها قالت إنها لم تتبلغ بأي حادث أو إصابة أو وفاة ناجمة عن هذا الخلل.

خلل متكرر

قامت "تيسلا" بالفعل بعدة عمليات سحب في الولايات المتحدة هذا العام لتحدث، عن بُعد، برمجيات من المحتمل أن تكون إشكالية.

في نهاية سبتمبر، سحبت الشركة أكثر من مليون سيارة بسبب خطر التعرض للوخز بسبب جهاز الأمان المتعلق بالنوافذ الكهربائية.

وفي ديسمبر الماضي استدعت الشركة 475 مركبة من سيارتها الكهربائية من طراز "تسلا 3" و "تسلا أس" لإصلاح خلل يتعلق بالسلامة العامة ومشاكل الكاميرا الخلفية للسيارة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، حينها، أن هذه التحركات جاءت في الوقت الذي زادت فيه هيئة السلامة على الطرق إشرافها على تسلا بعد أن تعرضت لانتقادات بسبب تراخي الرقابة خلال السنوات الماضية.

وفي أغسطس فتحت الهيئة تحقيقا رسميا في نظام "القيادة الآلية" في تسلا والذي يمكنه توجيه السيارة وفراملها وتسريعها من دون تدخل من سائق المركبة.