أسعار نيسان سنترا 2023 في مصر بعد الزيادة الأخيرة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 09:33 مساءً - فرض وكيل سيارات نيسان في السوق المحلي، زيادة سعرية على طراز نيسان سنترا 2023 للمرة الثانية خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع الزيادة الكبيرة التي طرأت على سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.

وقدرت الزيادة السعرية الأولى على سيارة سنترا 2023 بقيمة تتراوح بين 37 إلى 57 ألف جنيه مصري، وكانت ستطبق بتاريخ 1 نوفمبر، بينما وصلت الزيادة الثانية المفترض تطبيقها من اليوم الموافق 8 من نفس الشهر إلى 20 ألف جنيه مصري على مختلف الفئات.

سعر نيسان سنترا 2023 في مصر

وفيما يلي رصد لأسعار نيسان سنترا 2023 في السوق المحلي بعد تطبيق الزيادة السعرية الثانية:

الفئة الأولى: 451،500 جنيه، بدلًا من 431،500 جنيه.الفئة الثانية: 479،500 جنيه، بدلًا من 459،500 جنيه.الفئة الثالثة: 508،400 جنيه، بدلًا من 488،400 جنيه.الفئة الرابعة: 512،400 جنيه، بدلًا من 492،400 جنيه.

وتندرج نيسان سنترا 2023 تحت شريحة الطرازات السيدان، وهي تعتمد على محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 1600 سي سي، ويولد قوة قدرها 118 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 154 نيوتن/متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيك.

وتتسارع سنترا 2023 من نقطة الثبات حتي سرعة 100 كيلو متر/ ساعة في غضون 10 ثواني، وتستهلك بمعدل نحو 9 لترات من الوقود، عند قطع مسافة تصل إلى 100 كيلو متر.

كما توفرت السيارة بمجموعة من عوامل الأمان والسلامة من بينها فرامل مانعة للانزلاق ABS، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، وسائد هوائية أمامية، برنامج تدعيم الفرامل BA، نظام مانع السرقة.