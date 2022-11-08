شراكة بين رينو وجيلي لتطوير محركات تعمل بالبنزين وأخرى هجين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 8 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - أعلنت شركتا ”رينو إس إيه” الفرنسية و”جيلي” الصينية للسيارات، اليوم الثلاثاء، عن خطط لمشروع مشترك يهدف لإنتاج محركات تعمل بالبنزين وأخرى هجين.

تعد هذه شراكة جديدة ضمن سلسلة شراكات بين صانعي سيارات عالميين لتقاسم تكاليف التكنولوجيا المرتفعة.

وقالت الشركتان إن المشروع سيضم 17 مصنعا، وسيبلغ طاقته الإنتاجية السنوية 5 ملايين محرك. كما سيضم 5 مراكز بحث وتطوير في ثلاث قارات، ونحو 19 ألف موظف. لم تقدم الشركتان أي شروط مالية، لكنهما قالتا إن كل شريك سيمتلك نصف المشروع.

وذكرتا أنهما ستوردان العلامات التجارية المملوكة أو المرتبطة برينو وجيلي، ومن بينها نيسان، وميتسوبيشي، وفولفو، ورينو، وداسيا، ولينك آند كو، وجيلي أوتو، وبروتون. واضافتا أنهما قد تضيفان علامات تجارية لأطراف ثالثة في وقت لاحق.

تأسست شراكات بين صانعي السيارات العالمية على مدار العقد الماضي لتقاسم تكاليف التطوير التي تقدر بمليارات الدولارات من أجل السيارات الكهربائية ومحركات البنزين الأكثر كفاءة.

وقال إريك لي، رئيس مجلس إدارة مجموعة جيلي القابضة، في بيان إن اتفاقية (رينو-جيلي) ستمكن الشركتين من ”إنشاء شركة رائدة عالميا في التقنيات الهجينة لتوفير حلول متقدمة عالية الكفاءة لشركات صناعة السيارات بجميع أنحاء العالم”.