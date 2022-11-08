تخطيط (هندي- ياباني) لاستكشاف الجانب المظلم من القمر

تخطيط (هندي- ياباني) لاستكشاف الجانب المظلم من القمروضعت منظمة أبحاث الفضاء الهندية "ISRO" أعينها الآن على كوكب الزهرة بعد بعثات إلى القمر والمريخ، وتخطط لاستكشاف الجانب المظلم من القمر بالتعاون مع اليابان.

قال أنيل بهاردواج، مدير مختبر الأبحاث الفيزيائية في أحمد أباد، إن وكالة الفضاء تخطط أيضًا لإرسال مسبار إلى المريخ، وذلك أثناء تقديم عرض حول مهام ISRO المستقبلية في مؤتمر Akash Tattva، وفقاً لموقع gadgets360.

وأضاف بهاردواج إنها تجري محادثات مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا) لإرسال مركبة قمرية لاستكشاف منطقة الظل الدائمة للقمر.

وفقًا للخطط الأولية، سيتم وضع مركبة الهبوط على سطح القمر والمركبة الجوالة التي بنتها ISRO في المدار بواسطة صاروخ ياباني مع هبوط مخطط له بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

وقال بهاردواج: "ستنتقل المركبة بعد ذلك إلى منطقة الظل الدائمة للقمر التي لا ترى ضوء الشمس أبدًا، وإن استكشاف المنطقة كان ممتعًا لأن أي شيء بقي في منطقة PSR كان أقرب إلى البقاء في حالة تجمد عميق لأوقات سحيقة.

قال بهاردواج إن Aditya L-1 ستكون مهمة فريدة حيث يتم وضع قمر صناعي من فئة 400 كجم يحمل الحمولة في مدار حول الشمس بطريقة تمكنه من رؤية النجم باستمرار من نقطة تسمى Lagrange Point L. -1.

يقع المدار على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض وسيحاول فهم التسخين الإكليلي وتسارع الرياح الشمسية وبدء القذف الكتلي الإكليلي والتوهجات والطقس الفضائي القريب من الأرض.

وقال بهاردواج إن مهمتي Aditya L-1 و Chandrayaan-3 ستحظى بالأولوية في وقت مبكر من العام المقبل ومن المرجح أن تتبعها مهمة إلى كوكب الزهرة ومهمة إلى القمر مع JAXA.

كان نجاح المركبة القمرية على متن Chandrayaan-3 أمرًا بالغ الأهمية حيث سيتم استخدامها مرة أخرى في المهمة مع JAXA.