تويتر يبدأ فى اختبار التحقق من الحساب المدفوع

تويتر يبدأ فى اختبار التحقق من الحساب المدفوعبدأ تويتر في طرح الدعم للإصدار الجديد الأكثر تكلفة من اشتراك Blue الخاص به، اعتبارًا من أمس السبت، حيث يعكس تطبيق iOS للشركة الآن حقيقة أنه يمكن للمستخدمين قريبًا دفع 8 دولارات شهريًا للحصول على حساب تم التحقق منه، ويشير سجل التغيير إلى أن الأشخاص الذين اشتركوا في Twitter Blue سيتلقون علامة اختيار، مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم بالفعل.

ومع ذلك، لا يزال تويتر يطرح التغييرات الضرورية في الخلفية لدعم التغيير على نطاق أوسع، بعد التقارير التي تفيد بعدم رؤية المستخدمين لعلامة اختيار زرقاء على حساباتهم حتى بعد الاشتراك في الاشتراك الجديد، قامت Esther Crawford، مديرة المنتج في الشركة، بالتغريد بأن الخدمة المحدثة ستأتي قريبًا، وقالت: "لم يتم نشر اللون الأزرق الجديد بعد - ويستمر السباق إلى إطلاقنا، لكن بعض الأشخاص قد يروننا نجري تحديثات لأننا نختبر التغييرات ونقوم بدفعها في الوقت الفعلي"، وفقاً لموقع engadget.

إلى هذه النقطة ، لم يقم تويتر بتحديث تطبيق أندرويد الخاص به، كما أن الامتيازات الأخرى التي وعد إيلون ماسك بها ستكون جزءًا من Twitter Blue الذي تم تجديده، مثل القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول، وتم إدراجها على أنها "قريبًا" في سجل التغيير في تحديث iOS .

ليس من الواضح متى ستكون جميع العناصر التي وعد بها ماسك موجودة، ولكن يقال إنه أعطى الموظفين الذين يعملون على جعل التحقق ميزة مدفوعة الأجر حتى 7 نوفمبر لإكمال العمل وإلا فقدوا وظائفهم، يوم الجمعة الماضية، بدأت الشركة في تسريح حوالي 50 % من قوتها العاملة، تاركة فرقًا بأكملها في حالة من التدمير.

