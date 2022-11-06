إيلون ماسك يجعل تويتر مقابل اشتراك لمالكي آيفون

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - بدأ الملياردير الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، في تنفيذ خطته لتحصيل الإيرادات من منصة تويتر Twitter، حيث يعتزم تحصيل 8 دولارات شهريا مقابل خدمة الاشتراك في توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء، المسماة Twitter Blue.

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، تم تحديث تطبيق تويتر على الأجهزة العاملة بنظام التشغيل من آبل iOS، حيث يقول آخر تحديث للتطبيق على متجر App Store إنه سيتعين عليك الدفع مقابل Blue، للتحقق من حسابك على المنصة ومنحك العلامة الزرقاء، مثل حسابات المشاهير والشركات والسياسيين.

ومع ذلك، فإن الاشتراك الجديد في خدمة Twitter Blue ليس متاحا بعد، حيث أكدت "استير كروفورد"، مديرة المنتج في تويتر، أن الاشتراك ليس مباشرا في الوقت الحالي، ولكنها تقول إن بعض المستخدمين "قد يروننا نجري تحديثات لأننا نختبر التغييرات ونقوم بدفعها في الوقت الفعلي".

وبينما أظهر تطبيق "تويتر" المحدث على هواتف آيفون، في البداية شاشة إخطارات تم تجديدها والتي تم إخفاؤها افتراضيا لعرض التغريدات من المستخدمين الذين تم التحقق منهم في علامة التبويب الأولى، مما يساعد على الترويج لفكرة أن الدفع مقابل الخطة الجديدة هو أفضل طريقة للتأكد من أن الأشخاص يشاهدون تغريداتك بالفعل، ولكنه اختفى منذ ذلك الحين.

وكما أشارت المهندسة التقنية Jane Manchun Wong، إلى أن التصميم الجديد قد اختفي بعد الخروج من التطبيق وفتحه مرة أخرى.

وفي الوقت نفسه، عرض التطبيق نافذة منبثقة تقول "يبدو اللون الأزرق جيدا على حسابك، استمتع بعلامة الاختيار التي تم التحقق منها، وعندما يحاول المستخدمون الاشتراك في خدمة تويتر Blue، ولكن بدون الاشتراك الفعلي لعرض ملصق "تم التحقق منه" في ملفك الشخصي.

واختفت هذه الرسالة أيضا من تطبيق تويتر على آيفون بعد إغلاقه وإعادة فتحه مرة أخرى، لذلك ليس من الواضح ما إذا كان جميع المستخدمين سيشاهدون هذا الرسالة أم لا.

ولا يزال من غير الواضح متى سيتم نشر توثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء من خلال Twitter Blue، أو متى سيصل لمستخدمي أندرويد، ولكن يبدو أنه سيحدث قريبا، حيث أعطى إيلون ماسك المطورين الذين يعملون على خدمة Blue حتى يوم الاثنين 7 نوفمبر الجاري، لإكمال هذه التغييرات وإلا واجهوا الطرد.