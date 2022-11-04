إلى أي أمراض تشير الدموع؟
أعلنت الدكتورة تاتيانا رومانينكو، أخصائية أمراض القلب، أن انهمار الدموع المفرط قد يشير إلى أمراض الجهاز العصبي أو الغدة الدرقية.
وأشارت الأخصائية في مقابلة تلفزيونية، إلى أن الدموع تتكون بصورة دائمة، وهي وسيلة لحماية وترطيب وتغذية العين البشرية، وفقاً لروسيا اليوم.
وقالت: "تقع الغدد الدمعية فوق العيون وتنتج باستمرار كمية فسيولوجية من الدموع، التي تتجمع في الكيس الدمعي. ولكن في حالات معينة، وأمراض، والعواطف تزداد كمية الدموع".
وأكدت أن هذا يحصل بسبب امراض الجهاز العصبي والإجهاد العادي، ومتلازمة الارهاق، التي يعاني منها سكان المدن الكبيرة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب أمراض الغدة الدرقية زيادة في إفراز الدموع، مشيرةً إلى أنه عندما تزداد هرمونات الغدة الدرقية، فإنها تنشط جميع أجهزة الجسم.
وأوضحت أن دموع المرأة، تؤثر سلبا في جسم الرجل. فقد اكتشف العلماء اليابانيون، أن الرجال الذين ينظرون إلى بكاء النساء، تنخفض عندهم الرغبة الجنسية. وأكثر من ذلك، تنخفض درجة حرارتهم ويقل إنتاجهم لهرمون التستوستيرون.
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