فوائد شاي الزعتر

فوائد شاي الزعترأوراق الزعتر من التوابل الشائعة التي يعتقد الكثير من الناس أنها تستخدم في تعزيز وتحسين نكهة الطعام ولكن هذا العشب في الواقع معمر، ولديه كنز من الفوائد الصحية.

ترجع أصول نمو أوراق الزعتر إلي جنوب غرب أسيا، ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، إن كنت من محبي الزعتر فيجب عليك البدأ في تناول شاي الزعتر نظرا لعديد من فوائد التي يجب أن تغتنمها لصحتك . غالباً ما تستخدم اوراق الزعتر في تجهيز وصفات البيتزا المختلفة لكن هو يتمتع بفوائد صحية مذهلة تشمل:

تعزيز صحة الفم والأسنان.

غني بالمواد المضادة للأكسدة

التقليل من ألم التهاب المفاصل.

التخلص من التوتر.

تقوية الجهاز المناعي.

يعد مفيد للبشرة.

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

خفض ضغط الدم في الجسم.

تنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.

تحسين الحالة المزاجية.

التقليل من خطر الإصابة بالسرطان، وبالأخص سرطان القولون.

يساعد في فقدان الوزن من خلال تقليل الشهية، وتحسين عملية الأيض.

تحسين الذاكرة والتركيز.

زيادة مستويات الهيموجلوبين

تنشيط التمثيل الغذائي

تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية

المساعدة على وقف السعال

التخلص من إضطراب المسالك البولية

التخلص من إضطرابات الجهاز التنفسي

وكالات