ارتفاع أسعار سيارات شفروليه أوبترا موديل 2023.. تعرف عليها

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 07:31 مساءً - كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الرسمي للعلامة التجارية شيفروليه في مصر، عن زيادة أسعار سيارات شيفروليه أوبترا موديل 2023، بقيمة 33 ألف جنيه، وتنتمي أوبترا لفئة السيارات السيدان داخل السوق المصرية.

وبلغت أسعار سيارات شفروليه أوبترا موديل 2023، للفئة المتاحة "H/L" بسعر 358.500 جنيه، بدلًا من 325.500 ألف جنيه.

وجاءت شيفرولية أوبترا موديل 2023 بسعة محرك 1.5 سي سي، بقوة 110 حصان، وعزم أقصى 146.5 نيوتن متر، وناقل حركة اوتوماتيك سداسي السرعات، و كما تعتمد على منظومة الجر الأمامي و تتسارع من وضع الثبات حتى100كم/ساعة، خلال١٣.٢ ثانية، كما يبلغ متوسط إستهلاك البنزين 7.3 لتر لكل 100 كم.

ووصلت الأبعاد الخارجية للطول 4597 مم، والعرض 1736 مم، والارتفاع 1462 مم، بينما قدرت قاعدة العجلات بـ2640 مم، وتبلغ مساحة الصندوق الخلفي410 لتر، و سعة خزان الوقود 54 لتر.

وتأتي شفرولية أوبترا 2023 بنفس المواصفات القياسية وسائل الأمان والسلامة، ومنها وسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي، نظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إليكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام تنبيه ضد السرقة، جهاز انذار لحزام الأمان للسائق، أماكن تثبيت لمقعد الأطفال، نظام أمان للأطفال بالأبواب الخلفية.

وتأتي شفروليه أوبترا بالتجهيزات والكماليات كالزجاج كهربائي، مرايات كهربائية، قفل مركزي للأبواب، ريموت كنترول و مفتاح قابل للطي، ريموت كنترول مزود بخاصية فتح الحقيبة، مانع إدارة المحرك، مساحات للزجاج الأمامي بسرعات، كمبيوتر بلوحة القيادة، مقابض الأبواب الخارجية بلون السيارة، باور ستيرينج، تكيف هواء، بالإضافة إلى فتحة تهوية خلفية، مزيل ضباب للزجاج الخلفي، مقابض الأبواب الداخلية كروم، مسند ذراع امامي بالمنتصف، قابلية ارتفاع مقعد السائق.