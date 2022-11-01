إيلون ماسك يفرض رسوما بقيمة 8 دولارات على الحسابات الموثقة في تويتر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 11:31 مساءً - أعلن الملياردير الأمريكي ومالك شركة تويتر الجديد، إيلون ماسك، عن فرض رسوم شهرية مقدارها 8 دولارات على الحسابات الموثقة في تويتر.

وأطلق إيلون ماسك، على نفسه لقب "مشغل الخط الساخن للشكاوى من تويتر".

وأضاف ماسك هذا الوصف في قسم "السيرة الذاتية" بدلاً من "رئيس تويتر" على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعيو، اليوم الثلاثاء، وسط مطالبة العديد من المستخدمين بإلغاء حظر حساباتهم، وكذلك حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، انتقد الكاتب ستيفن كينج، قرار ماسك بإدخال التحقق من صفحات تويتر المدفوعة على أساس الاشتراك الشهري.

وردًا على ذلك، اقترح ماسك تخفيض سعر الاشتراك من 20 دولارًا إلى 8 دولارات شهريًا.

وبالأمس، أفادت وسائل إعلامية، بأن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قرر حل مجلس إدارة تويتر.

وذكرت أن ماسك حل مجلس إدارة تويتر بالكامل، وجعل نفسه المدير الوحيد للشركة، حيث تم استبعاد جميع أعضاء مجلس الإدارة السابقين من مناصبهم.

وحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أبلغت شركة تويتر لجنة الأوراق المالية والبورصات، أن إيلون ماسك حل مجلس إدارة الشركة، وأصبح المدير الوحيد لها.

إيلون ماسك: تويتر سينقح عملية التحقق من المستخدم ويدرس فرض رسوم جديدة إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر وينفرد بإدارة الشركة