جوجل تستحوذ على شركة ناشئة للذكاء الاصطناعى

جوجل تستحوذ على شركة ناشئة للذكاء الاصطناعىاستحوذت جوجل على Alter ، وهي شركة ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) مقابل حوالي 100 مليون دولار، حيث يساعد Alter المبدعين والشركات على إنشاء صور رمزية افتراضية قائمة على الذكاء الاصطناعي للتعبير عن هوياتهم الافتراضية.

ووفقًا للتقرير، يأتي الاستحواذ كجزء من تعزيز لعبة المحتوى والتنافس مع منصة الفيديو القصيرة - TikTok، وبينما تم الانتهاء من عملية الاستحواذ قبل شهرين تقريبًا، ومع ذلك، لم تصدر أي من الشركات إعلانًا رسميًا علنًا، ويذكر التقرير أيضًا أن بعض موظفي Alter قاموا بتحديث ملفاتهم الشخصية على Linkedin بأنهم انضموا إلى جوجل، دون أي إعلان رسمي.

وتم تأكيد نفس الشيء من قبل متحدث باسم جوجل. ومع ذلك، نفى تقديم أي تعليق على الشروط المالية للصفقة، وبقدر ما يتعلق الأمر بشركة Alter ، فهي شركة مقرها الولايات المتحدة والتشيك التي بدأت مع Facemoji، والتي سمحت للمطورين بدمج أنظمة الصورة الرمزية في تطبيقاتهم أو لعبتهم والتي تم تغيير علامتها التجارية لاحقًا إلى Alter.

وفي الوقت نفسه، طرحت جوجل مؤخرًا رموز تعبيرية مخصصة جديدة للدردشة لتقديم تجربة مخصصة للمستخدمين. الميزة متاحة حاليًا لعملاء جوجل Workspace و G Suit Basic و Business، ويسمح لهم بإنشاء رموز تعبيرية مخصصة على إصدارات الويب من الدردشة و Gmail ، إذا سمحت المؤسسة بذلك.

