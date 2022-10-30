انت الان تتابع خبر تسريبات خطيرة عن هاتف Apple iPhone 15 تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استحوذت Apple على قطاع الهواتف الذكية فائقة الجودة بإطلاق سلسلة Apple iPhone 14 في السوق العالمية في الأشهر الماضية، بينما وصلنا إلى رؤية بعض الميزات الجديدة مثل Dynamic Island في متغير Pro ، يقال إن بعض التطورات الرئيسية في الطريق لسلسلة iPhone 15 القادمة، يمكن أن تعتمد سلسلة iPhone 15 على شحن USB من النوع C ، و ستتجنب Apple استخدام كبلات التقليدية الخاصة بها، جاء ذلك نتيجة لقانون الاتحاد الأوروبي الذي طلب من شركة آبل استخدام منافذ الشحن العالمية.

معلومات عن هاتف iPhone 15

قام المحلل في شركة Apple Ming-Chi Kuo بتغريد أن طراز iPhone 15 المتطورة، على الأرجح Apple iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max ، لن تحتوي على أزرار طاقة ومستوى خفض ورفع الصوت، وقالت التغريدة أيضًا إن هناك احتمالًا كبيرًا أن تختار Apple تصميم زر الحالة الصلبة المطابق لتصميم زر الصفحة الرئيسية الذي رأيناه في iPhone 7 و 8 وسلسلة أخرى.

تشير التقارير إلى أن أزرار الحالة الصلبة الجديدة ستشحن مع المزيد من محركات Taptic لتقديم ملاحظات لمسية على نقرات الأزرار ، على غرار لوحة التحكم Force Touch في أحدث أجهزة MacBooks. سيتم زيادة عدد محركات النقر المستخدمة في جهاز iPhone من واحد إلى ثلاثة.

وقال أيضًا إن مصنعي أجهزة Android سيتبعون أسلوبًا مشابهًا للهواتف الذكية الرائدة بعد إعلان Apple. شيء آخر يجب ذكره هنا هو أن Apple ليست العلامة التجارية الوحيدة التي تتبنى استبدال الأزرار المادية، حيث رأينا شركة LG تسير في نفس المسار مع هاتفها الذكي و LG Velvet 2 Pro. تشتمل هذه الأجهزة على حساسات للضغط للتحكم في مستوى الصوت وتشغيل الشاشة، لقد رأينا نوعًا مشابهًا من الإعداد في HTC U12 Plus في عام 2018 والذي اعتمد على الأزرار الحساسة للضغط.

أكدت مصادر متعددة أن كل من iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max يمكن تجهيزهما بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت عند إطلاقهما العام المقبل،أيضًا يمكن تشغيل الخيارين بواسطة شريحة Apple A17 Bionic ، بينما يقال إن iPhone 15 و iPhone 15 Plus يستقران مع شريحة A16 Bionic.

معلومات اكثر عن هاتف Apple iPhone 15 Ultra

يبدو أن شركة آبل تخطط لاستبدال إصدار “برو ماكس” من iPhone بطراز جديد من طراز “ألترا” iPhone 15 العام المقبل، اليوم تمت مشاركة هذه المعلومات الجديدة حول سلسلة iPhone 2023 بواسطة الصحفي الموثوق به من Bloomberg Mark Gurman. لا تزال التفاصيل المحددة حول Apple iPhone 15 Ultra نادرة جدًا حيث لا يزال الهاتف على بعد عام من إطلاقه.، ومع ذلك فلن يكون مفاجئًا أن يأتي هذا الهاتف بمعالجات أكثر قوة ، مصحوبة بتحسينات كبيرة في إمكانيات التصوير وكذلك جودة العرض مقارنة بالجيل السابق.

بعض المواصفات عن شرائح Apple A16 Bionic بالداخل مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت للتعامل مع جميع أعمالك. مع أكبر بطارية في سلسلة iPhone ، يحتوي هذا الهاتف أيضًا على شاشة بحجم 6.7 بوصة بكثافة بكسلات أعلى من النسخة السابقة . تشتمل الكاميرا على ثلاثة عدسات في الخلف لجهاز iPhone 15 Ultra من Apple الكاميرا الأولى بزاوية عريضة بدقة 48 ميجابكسل مع دعم OIS ، إلى جانب كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 12 ميجابكسل ومستشعر بزاوية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل.