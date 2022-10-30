انت الان تتابع خبر مواصفات وسعر هاتف Nokia G60 وموعد تواجده في الأسواق بشكل رسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت HMD Global بتوسيع مجموعة منتجات 5G بهواتف Nokia الجديدة. تم تقديم هاتف Nokia G60 إلى جانب أفضل هاتف Nokia X30 5G للشركة حتى الآن، حيث انه هاتف تم تعيينه بسعر أقل في المتناول ليتناسب مع فئة كبيرة من المستخدمين، حيث تم بذل جهوداً كبيرة لتطوير المميزات الخاصة بالهاتف الذكي، الهاتف مصنوع بشكل أساسي من البلاستيك، وفقًا لـ HMD Global ، فإن الغطاء الخلفي للهاتف مصنوع من البلاستيك المعاد تدويره بنسبة 100 بالمائة، لكن الهيكل مصنوع من البلاستيك بنسبة 60 بالمائة، الشاشة محمية بزجاج Gorilla Glass 5، وهي تأتي بحجم 6.58 بوصة مع معالج ممتاز من سناب دراجون ، ويأتي الهاتف مع 6 جيجا بايت من الرام وبطارية بحجم 4500 أمبير، فهيا بنا نتعرف على الهاتف بشكل كامل مع السعر الخاص به.

معلومات عن هاتف Nokia G60

بعد الإطلاق الصامت لهاتف Nokia G60 في باكستان ، تستعد HMD Global للكشف عن هاتف 5G للسوق الدولية. تم وضع هاتف Nokia G60 في قائمة الرئيسية على الصفحة الرسمية للعلامة التجارية نوكيا، وقد كشف بالفعل عن مجموعة ميزاته الشاملة للهاتف، كل ما تبقى هو تحديد مدى توافرها في الأسواق بشكل رسمي، ايضآ يأتي هاتف Nokia G60 5G بضمان عامين مكتملين مع ثلاثة سنوات من التحديثات المستمرة للهاتف من قبل الشركة، ويتم شحن الهاتف باستخدام طريقتين هما، Full Black و Ice White.

في حين أن العديد من الهواتف الحديثة في الفئة المتوسطة تحتوي على شاشات AMOLED، فإن أكثرها بأسعار معقولة لا تستطيع تحمل مثل هذا النوع من الشاشات. لهذا السبب يعتمد Nokia G60 على شاشة من نوع IPS وهي شاشة بحجم 6.58 بوصة وتأتي بدقة 720 بكسل.

تعمل نوكيا على تشغيل الهاتف بشريحة من نوع سناب دراجون، والتي تبدو مناسبة بشكل كبير ولكن على الورق، لكننا لم نرى بعد كيف ستؤدي تحت الضغط.

يمكن لجهاز Nokia G60 ، بالإضافة إلى شاشته الكبيرة ، التباهي بكاميرا رباعية على ظهره وبطارية ضخمة بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع. يعد إعداد الكاميرا هو ما نراه عادةً في المدى المتوسط​​، لذلك نحن نقدر جهود Nokia لتقديم القليل من كل شيء، هناك كاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 5 ميجابكسل ، وماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Nokia G60

يأتي الهاتف بأبعاد 166 × 75.9 × 8.6 ملم ، 190 جرام.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 12.

يأتي هيكل وإطار الهاتف من البلاستيك.

تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.58 بوصة IPS، بدقة Full HD + تبلغ 1080 × 2400 بكسل. بالإضافة إلى ذلك ، تتمتع الشاشة بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز وسطوع يبلغ 500 شمعة. شاشة G60 مسطحة بالكامل وبها شق دمعة للكاميرا الأمامية، نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، 270 نقطة في البوصة.

يتم تشغيل الهاتف بمجموعة من الشرائح Snapdragon 695 – وحدة المعالجة المركزية Kyro 660 نانومتر مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 619 المدمجة ، وثمانية النوى ، وسرعات تشغيل تصل إلى 2.2 جيجا هرتز ، مدعوم بي 5G.

يأتي الهاتف بنسختين من ذاكرة الوصول العشوائي، حيث تأتي النسخة الأولى بحجم 4 جيجابايت من الرام، والثانية بحجم 6 جيجابايت رام، من نوع microSDXC.

ويأتي الهاتف بنسختين فقط من مساحة التخزين الداخلية، تأتي النسخة الأولى بحجم 64 جيجابايت من مساحة التخزين، والثانية بحجم 128 من نوع UFS 2.2.

يأتي الهاتف مزود بثلاثة كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8/f، والكاميرا الثانية بدقة بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2/f، والكاميرا الثالثة بدقة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.4/f.

تأتي الكاميرا بمجموعة من المميزات،فلاش LED ، بانوراما ، HDR تلقائي، التقاط الفيديوللكاميرا الخلفية: 1080p @ 30fps ؛ الكاميرا الأمامية: 1080p @ 30fps.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.2.