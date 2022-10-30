انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات موتورولا X40.. منافس آيفون وسامسونج بلا منازع والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تطرح موتورولا للهواتف الذكية إصدارًا جديدًا لها في الأسواق، وهو موتورولا X40 بإمكانيات ومواصفات أكدت الشركة أنها ستنافس الهواتف الذكية التي طرحتها وتطرحها الشركات الكبرى مؤخرًا، ذلك لأن فيه من المواصفات القوية وعالية الجودة ما يكفي لأن يجعله منافسصا وبقوة لها جميعًا، إليكم أبرز مواصفات هاتف موتورولا X40 الجديد مع الإشارة إلى سعره في السواق المصرية المحلية للهواتف الذكية.

يعمل هاتف موتورولا X40 بمعالج ثماني النواة، كما أنه يشغل بنظام أندرويد 13 الجديد، يدعم الشحن السريع والشحني اللاسلكي حيث ان سعة بطاريته تبلغ 5000 ملي أمبير، مما يجعلها تصل إلى 65% من الطاقة خلال 25 دقيقة فقط، كما أن كاميرته الخلفية عالية الجودة بدقة 60 ميجابكسل.

ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجابايات، والذاكرة الداخلية 256 جيجابايات، أما بالنسبة لشاشته فبحسب عدد من المواقع التقنية من ضمنها مواقع “غيزموشين” الأميركي، فإن الشاشة سوف تأتي بقياس 6.67 بوصة، مع ماسح ضوئي للبصمات وأسرع معدل تحديث في الثانية.

سعر موتورولا X40 في مصر

لم يتم تحديد سعر الهاتف حتى الآن، لكن من المتوقع ان تحدد الشركة سعر قبل طرحه مباشرةص مع بداية العام القادم.