Tecno تعود من جديد بهاتف Pova 4 Pro وحش الالعاب القادم وبقوة تعرف على التفاصيل

انت الان تتابع خبر تعود من جديد بهاتف Pova 4 Pro وحش الالعاب القادم وبقوة تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ستقوم Tecno بإطلاق سلسلة Pova 4 مع متغير Pro الجديد. تشير التسريبات الأخيرة إلى أن هذا الهاتف الذكي القادم يوفر الكثير من الميزات مثل شاشة AMOLED ومجموعة شرائح MediaTek Helio G99 وبطارية 6000 مللي أمبير وشحن سريع 45 وات وغير ذلك الكثير. لنلقي نظرة، والكثير من المميزات الاخرى، فهيا بنا لنتعرف على الهاتف بشكل أكبر.

مواصفات هاتف Pova 4 Pro