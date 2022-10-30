Tecno تعود من جديد بهاتف Pova 4 Pro وحش الالعاب القادم وبقوة تعرف على التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ستقوم Tecno بإطلاق سلسلة Pova 4 مع متغير Pro الجديد. تشير التسريبات الأخيرة إلى أن هذا الهاتف الذكي القادم يوفر الكثير من الميزات مثل شاشة AMOLED ومجموعة شرائح MediaTek Helio G99 وبطارية 6000 مللي أمبير وشحن سريع 45 وات وغير ذلك الكثير. لنلقي نظرة، والكثير من المميزات الاخرى، فهيا بنا لنتعرف على الهاتف بشكل أكبر.
مواصفات هاتف Pova 4 Pro
- يأتي هاتف بأبعاد 174.8 سم طول، وعرض 77سم، و9.2سم سينك، ويأتي الهاتف بوزن 182 جرام.
- ويأتي بخامات خارجية من البلاستيك البولي كاربونيت بالكامل
- كما أن الهاتف حصل على شهادة المقاومة من الماء ipx4.
- يدعم الهاتف ميزة تركيب شريحتين للاتصال من الجيل الخامس مع تزويده بكارت الذاكرة بمساحة تخزين 1 تيرا.
- تتميز شاشة Pova 4 Pro بشاشة تعمل باللمس السريع وتأتي من نوع AMOLED، وتأتي بحجم ضخم 6.7 بوصة مما يجعلها أكثر جاذبية، وتأتي بدقة 1080 × 2412 بكسل بجودة Full HD مع كثافة بيكسلات 401 بيكسل لكل بوصة وأبعاد عرض 20:9 وسطوع يصل إلى 600 شمعة ومعدل تحديث 90 هرتز وتأتي الشاشة بطبقة حماية من الزجاج من نوع كورنينج الغوريلا.
- ويتم تدعيم الهاتف بمعالج Helio G99، لإعطاء المزيد من القوة لهذا الجهاز ولديه معالج ثماني النواة من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هرتز داخل الهاتف لجعل الجهاز فائق السرعة، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر أيضا هناك وحدة معالجة الرسومات Mali-G52 MC2 تحت غطاء هاتف Pova 4 Pro، مع تزويده بخاصية الجيل الخامس، يتمتع Pova 4 Pro بالطاقة الكافية لتشغيل تطبيقات متعددة في نفس الوقت.
- يأتي الهاتف بمساحة تخزين 256 جيجابايت ويأتي بذاكرة وصول عشوائي بحجم 8 جيجا بايت، هذا هو الموضح الى الان ولم يتم الإعلان عن نسخة أخرى من الهاتف
- يأتي الهاتف Pova 4 Pro بكاميرا مزدوجة،حيث تأتي الكاميرا الاولى بدقة 50 ميجابكسل.
- تأتي الكاميرا بمجموعة من المميزات،فلاش LED ، بانوراما ، HDR تلقائي، التقاط الفيديو للكاميرا الخلفية: Video [email protected]الخلفية، 1080p @ 30fps ،panorama؛ الكاميرا الأماميه: [email protected]/60/120/240/960fps
- وفقًا للمستشعر الرئيسي وهو 50 ميجابكسل ، يبدو أن هذا الهاتف سيمنحنا تجربة تصوير لا مثيل لها.
- ويأتي الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ذات فتحة واحدة، وتأتي على شكل ثقب في الشاشة.
- هناك مجموعة مميزات أخرى خاصة بالكاميرا وهي:
• التركيز التلقائي.
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide).
• وضع التصوير الليلي.
• وضع التصوير الاحترافي.
• العنونة الجغرافية.
• بانوراما.
• تقنية HDR.
• إعدادات PDAF، OIS.
• التشغيل السريع.
• المؤقت الذاتي.
• الالتقاط المستمر.
• إعدادات توازن اللون الأبيض.
- يتم تشغيل الهاتف بواسطة خلية بطارية أكبر بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة والتي تتيح للمستخدمين استخدام هذا الهاتف طوال اليوم بشحنة واحدة فقط.
- علاوة على ذلك فهو يدعم الشحن السريع بقوة 45 واط لملء البطارية في غضون دقائق.
موعد نزول هاتف Pova 4 Pro
هاتف Pova 4 Pro جاهز للهبوط والاستيلاء على الأسواق ضد العلامات التجارية الأخرى. لم يتم تأكيد موعد الإطلاق الرسمي بعد، لكن قريبًا قد يتم إطلاقه في 16 نوفمبر.
سعر هاتف Pova 4 Pro
الأسعار المتوقعة لهاتف بوفا 4 برو بعض الدول العربية:
السعر العالمي 260 دولار
السعر في السعودية 977 ريال
السعر في مصر 5000 جنيه
السعر في الكويت 80 دينار
السعر في الامارات 950 درهم
السعر في قطر 940 ريال
السعر في عمان 110 ريال
السعر في المغرب 2800 درهم