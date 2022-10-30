دراسة صادمة .. الموبايل يحدد الموعد التقريبي لوفاة صاحبه عن طريق هذه الخاصية

انت الان تتابع خبر دراسة صادمة .. الموبايل يحدد الموعد التقريبي لوفاة صاحبه عن طريق هذه الخاصيه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة “بلوس ديجيتال هيلث” مفاجأة صادمة حول بشأن إمكانية الهواتف الذكية التي بحوزة الملايين من المواطنين في كافة أنحاء العالم بأكمله في التكهن بموعد وفاه من يستخدمها.وأوضحت الدراسة أن قامت بعمل دراسة على 100 ألف مشارك، حيث أنهم قاموا بتسجيل بيانات العمر والعرق والجنس وسرعة المشي مع ارتداء أجهزة استشعار للحركة على المعصم لمدة 7 أيام .

وأضافت الدارسة أن 100 ألف مشترك قاموا بالمشي لمدة 6 دقائق يوميا على مدار الأسبوع، ثم قامت خوارزمية خاصة لتوقع معدلات الوفيات، والتي كشفت أن 2%ممن شملتهم الدراسة سوف يتوفون خلال الخمس سنوات القادمة.

وأشارت الدارسة أن يمكن الحصول على نفس المعلومات عن طريق الهواتف الذكية عن طريق التطبيقات الخاصة بمقياس السرعة.