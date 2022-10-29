انت الان تتابع خبر العائلة الأقوى من شاومي.. note 12 pro و note 12 pro plus مواصفات وسعر الهاتف وموعد نزوله في الاسواق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - رسميآ شاومي تعود للفئة المتوسطة مع العائلة الأشهر في هذا السوق Redmi note 12 لنتعرف معا على الفردين الاقوى في هذه العائلة note 12 pro وهاتف note 12 pro plus من حيث المواصفات والسعر والمظهر الخارجي، وسوف نذكر في نهاية هذا الموضوع عن موعد نزول كلا من النسختين في الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق الهاتف الذكية بشكل خاص فهيا بنا.

مواصفات هاتف Redmi note 12 pro و pro plus