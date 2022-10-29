العائلة الأقوى من شاومي.. note 12 pro و note 12 pro plus مواصفات وسعر الهاتف وموعد نزوله في الاسواق

رياض - احمد صلاح - رسميآ شاومي تعود للفئة المتوسطة مع العائلة الأشهر في هذا السوق Redmi note 12 لنتعرف معا على الفردين الاقوى في هذه العائلة note 12 pro وهاتف note 12 pro plus من حيث المواصفات والسعر والمظهر الخارجي، وسوف نذكر في نهاية هذا الموضوع عن موعد نزول كلا من النسختين في الأسواق العالمية بشكل عام وأسواق الهاتف الذكية بشكل خاص فهيا بنا.
مواصفات هاتف Redmi note 12 pro و pro plus
- حافظة شاومي في هاتف Realm note 12 proو Realm note 12 pro plus، على خامة التصنيع الجذابة والمتينة.
- يأتي الهاتف بأبعاد متناسقة حيث يأتي بطول 164.3سم ويأتي بعرض 64.1سم ويأتي الهاتف بسمك 8.4 سم، ويأتي هاتف شاومي الجديد بوزن 187 جرام
- حيث يأتي كلا من الظهر والوجه من الزجاج المتين المقاوم للصدمات بينما الإطار جاء من الألومنيوم.
- واجهة الهاتف لم تشهد أي تغير من موضع الكاميرات أو التصميم المعتمد فمازال ثقب الكاميرا في المنتصف والحواف الصغيرة المحيطة بالشاشة، لكن التغيير الملاحظ وهو الذي يميز Realm note 12 عن Realm note 11 هي نافذة الكاميرات، الجيل الجديد تمنى تصميم ملحوظ النافذة سبق وأن رأيناه في عدة هواتف متوسطة مستطيل طول قطري كبير بعض الشئ يضم عدستين كبيرتين مع عدسة ثالثة صغيرة في المنتصف.
- الجديد في هذا الجيل أن شاومي نقلت مستشعر البصمة أسفل الشاشة، بعد أن كان في هواتف note 12 مدمج مع زر الطاقة.
- على اليمين نجد زرار الطاقة مع أزرار خفض ورفع مستوى الصوت، وفي الاعلى نجد مدخل سماعات 3.5 ملليمتر وسبيكر و مستشعر IR,، وفي الأسفل مدخل شحن من نوع C وسبيكر ثاني ومنفذ بشريحتين اتصال.
- نسختان البرو يأتيان كما هو متوقع بصوت ستيريو لتجربة استماع أكثر قوة وواقعية أثناء اللعب أو مشاهدة الأفلام، كما يدعم الجهازين مقاومة رذاذ الماء والغبار من معيار IP 53،خطة تشكر عليها شاومي لكن كان يفضل أن يأتيا بشهادة IP67 كعادة كل الأجهزة الحديثة.
- اعتمد الهاتفين على شاشة من نوع OLD مقاس 6.67 بوصة بدقة Full HD بكثافة بكسلات 395 بكسل لكل أنش مع معدل تحديث 120 هيرتز، الشاشة ستكون قادرة على عرض مليار لون مع عدة تقنيات تحسن من جودة المشاهدة، كميزة Dolby vision و HDR + ،الشاشة بشكل عام جيدة ومقبولة بالنسبة لمستخدم الفئة المتوسطة، لكن لا يوجد اي فرق بينها وبين أفراد عائلة note 11.
- شاومي دعمت الهاتفين بنظام Android 12، وعليه واجهة شاومي الخاصة MUI. 13، على الجهة الأخرى عززت العتاد الداخلي Media tek 1080 ويأتي بثماني أنوية بتردد 2.6 جيجاهيرتز، الهاتفان قادران على تأدية المهام بشكل متوسط وتشغيل ألعاب بشكل متوسط دون مشاكل في بطئ في النظام او تقطيع في الإطارات.
- شاومي اعتمدت شريحة Mali-G68 بمعالج رسوميات الجهازين، ومن حيث خيرات الرام يأتي note 12 pro بثلاثة خيارات الاول يأتي بحجم 6 جيجا بايت يأتي برفقة 128 جيجا بايت مساحة التخزين، والخيار الثاني يأتي بحجم 8 جيجابايت رام مرفق مع مساحة تخزين بحجم 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، ويأتي الخيار الثالث بحجم 12 جيجا بايت مرفق مع ذاكرة التخزين 256 جيجا بايت.
- وتأتي النسخة الأخرى note 12 pro plus يأتي بخيارين من الرام 8/12 جيجا بايت مرفق معهم نسخة واحدة من مساحة التخزين 256 جيجابايت، ومع الأسف كلا الجهازين لا يدعمان تركيب شريحة تخزين خارجية.
- ونأتي على الكاميرات وهو الاختلاف بين الهاتفين، note 12 pro plus لم يتفوق على شقيقة note 12 pro بل على كل المنافسين في الفئة المتوسطة بتقديمة عدسة رئيسية بدقة 200 ميجا بكسل وتأتي بفتحة عدسة 1.7/f الجهاز سيكون قادراً على التقاط صور بجودة ودقة عالية حتى في الاضائات الخافضة.
- وعلى الجانب الآخر note 12 pro جاء بعدسة رئيسية بقدة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9/f ، وكلا الجهازين يدعمان التثبيت البصري OIS في العدستين الرئيسيتين، عدا هذا فإن الهاتفين يشتركين في كاميرا الثانية بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.9/f، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بفتحة 2.4/f، كما يمكنك تسجيل فيديو بدقة 4K ويتردد 30 FPS في الثانية بالإضافة إلى عرض بيطئ slow motion HD 960FPS.
- تأتي الكاميرا بمجموعة من المميزات،فلاش LED ، بانوراما ، HDR تلقائي، التقاط الفيديو للكاميرا الخلفية: Video [email protected]الخلفية، 1080p @ 30fps ،panorama؛ الكاميرا الأماميه: [email protected]/60/120/240/960fps.
- في الأمام نجد عدسة سيلفي بدقة 16 ميجابكسل و أغلب كاميرات هواتف شاومي ستكون مناسبة لمشاركة اليوميات على تطبيقات التواصل الاجتماعي.
- يتم تشغيل هاتف شاومي بواسطة خلية بطارية أكبر بسعة 5500 مللي أمبير في الساعة والتي تتيح للمستخدمين استخدام هذا الهاتف طوال اليوم بشحنة واحدة فقط، مع قدرة شحن تبلغ 120 واط في نسخة note 12 pro plus وفي نسخة note 12 pro يأتي الشحن السريع بقوة 67 واط، وهي أرقام صاروخية بغض النظر عن أي نسخة.
- سيتوفر هاتف note 12 pro باللون الأسود والأبيض والأزرق، والنسخة note 12 pro plus بنفس الالوان لكن مع لون جديد وهو مزيج بين اللون الأسود والأخضر.
- هناك مجموعة مميزات أخرى خاصة بكاميرا الهاتف وهي:
• التركيز التلقائي.
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide).
• وضع التصوير الليلي.
• وضع التصوير الاحترافي.
• العنونة الجغرافية.
• بانوراما.
• تقنية HDR.
• إعدادات PDAF، OIS.
• التشغيل السريع.
• المؤقت الذاتي.
• الالتقاط المستمر.
• إعدادات توازن اللون الأبيض.ا
- الاتصال بشبكة: WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي النطاق ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة.
- بلوتوث الإصدار 5.2 مع A2DP، LE.
- يدعم الهاتف GOD + دعم A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS و NavIC.
- يدعم الهاتف مذياع راديو FM.
- يأتي مدخل USB من النوع C 2.0 ، USB .
- يدعم NFC أثناء التنقل.
- يأتي ببيانات GPRS ، Edge ، 3G HSPA ، 4G LTE-A ، 5G.
- يأتي هاتف شاومي الجديد ريلمي نوت 12 برو بسمات ومجسات مختلفة منها: تغيير لون اللوحة الخلفية ، مقياس التسارع ، البوصلة ، بصمة الإصبع (أسفل الشاشة ، بصري) ، الدوران ، القرب.
- ومن حيث الصوت 24 بت / 192 كيلو هرتز.
- يتوفر في الهاتف مستعرض HTML5.
- طرق المراسلة SMS (عرض مترابط) ، MMS ، بريد إلكتروني ، Push Mail ، IM.
- بعض الأشياء الإضافية: واجهة زجاجية + خلفية زجاجية ، عارض مستندات ، محرر صور / فيديو.
موعد نزول هاتف Realm note 12 pro
لم تكشف شاومي عن موعد توفر الهاتف في الأسواق العربية واكتفت فقط أن هاتف note 12 pro سيتوفر في المتاجر الصينية يوم الأول من نوفمبر، لكن المتوقع وصولة إلى الدول العربية خلال الشهر القادم.
سعر هاتف Realm note 12 pro plus
الأسعار المتوقعة لهاتف ريدمي نوت 12 برو بلس بعض الدول العربية:
السعر العالمي 300 دولار
السعر في السعودية 1150 ريال
السعر في مصر 6950 جنيه
السعر في الكويت 90 دينار
السعر في الامارات 110 درهم
السعر في قطر 1115 ريال
السعر في عمان 1115 ريال
السعر في المغرب 3250 درهم
سعر هاتف Realm note 12 pro
الأسعار المتوقعة لهاتفي ريدمي نوت 12 برو بعض الدول العربية:
السعر العالمي 235 دولار
السعر في السعودية 880 ريال
السعر في مصر 5400 جنيه
السعر في الكويت 72 دينار
السعر في الامارات 860 درهم
السعر في قطر 850 ريال
السعر في عمان 90 ريال
السعر في المغرب 2500 درهم