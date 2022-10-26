القاتل الجديد.. مواصفات Redmi K50 Ultra والسعر الرسمي له ومميزات وعيوب الهاتف

رياض - احمد صلاح - يعتبر هاتف Xiaomi الجديد هو أول هاتف Redmi يحمل مجموعة شرائح Snapdragon 8+ Gen 1، وايضا يتميز الهاتف بشاشة رائعة من ناحية الدقة والحجم وتشبع الالوان. كما يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رائعة وبحجم كبير، ناهيك عن البطارية والكاميرا و المستشعرات الأخرى فالهاتف ملئ بالمميزات الكثيرة فهيا ن
بنا نتعرف عليا
معلومات عن هاتف Xiaomi Redmi K50 Ultra
- يعتبر النسخة التي سنتحدث عنها اليوم هي أعلى نسخه في سلسلة هاتف Redmi K50 حيث يوجد ثلاثة نسخ في هذه السلسلة وهم K50 العادي و K50 pro وK50 Ultra وهو مزيج بين النسختين السابقتين بل يتفوق عليهم أيضا في بعض الأمور والامكانيات .
- تعمل Xiaomi على تشغيل الهاتف بشريحة Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 وهي الافضل حتى الان، والتي تبدو مناسبة بشكل كبير ولكن على الورق، لكننا لم نرى بعد كيف ستؤدي تحت الضغط.
- بالإضافة إلى ميزة الشاشة الكبيرة، يتباهي هاتف شاومي بكاميرا ثلاثية على ظهره وبطارية ضخمة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 120 واط، كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل ، وكاميرا فائقة السرعة بدقة 8 ميجابكسل ، وماكرو بدقة 2 ميجابكسل.
مواصفات Xiaomi Redmi K50 Ultra
- يأتي الهاتف بأبعاد 163.7 × 75.3 × 8.9 ملم ، 202 جرام.
- يأتي ظهر الهاتف من الزجاج.
- تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.67 بوصة من نوع AMOLED، بما يتماشى مع أشقائها، ومع ذلك فهذه لوحة نادرة بحجم 12 بت بدقة توازن بين جودة الصورة واستهلاك الطاقة.
- يمكنها تقديم 68.7 مليار لون ولوحة K50 Pro بها لوحة 8 بت (1440 × 3220 بكسل)، تتميز الشاشة بمعايرة ألوان مثالية (تبلغ قيمة deltaE حوالي 0.38)، نسبة عرض إلى ارتفاع 20: 9 ، 270 نقطة في البوصة، تدعم الشاشة HDR10 + و Dolby Vision.
- هذا عدد قليل من الإحصائيات المتوافرة داخل شاشة الهاتف وهي : معدل التحديث 120 هرتز، معدل أخذ العينات 480 هرتز باللمس و 1،920 هرتز عالي التردد يعتم PWM.
- آخر الأخبار المثيرة للاهتمام حول الشاشة هي أن قارئ بصمات الأصابع المدمج يمكنه أيضًا قياس معدل ضربات القلب.
- يأتي الهاتف بمعالج قوي من سناب دراجون وهو:Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) .
- يحمل الهاتف في داخله معالج رسوميات من نوع Adreno 730.
- ويأتي الهاتف بنظام تشغيل الأحدث Android 12.
- يأتي ايضا الهاتف بواجهة شاومي الرسمية MIUI 13.
- يتم توصيل الشرائح بغرفة بخار بقياس 3725 مم² والتي تعد بالحفاظ على برودة الشريحة حتى بعد أكثر من ساعتين من اللعب. والأهم من ذلك ، يمكنه الحفاظ على ما يقرب من 120 إطارًا في الثانية بعد كل ذلك.
- يأتي الهاتف بثلاثة نسخ من مساحة التخزين الداخلية، حيث تأتي النسخة الأولى بحجم 128 جيجابايت من مساحة التخزين ، والثانية بحجم 256 جيجابايت من الذاكرة، والرابعة بحجم 512 جيجابايت الذاكرة، من نوع UFS 3.1.
- ويأتي الهاتف بنسختين فقط من ذاكرة الوصول العشوائي، تأتي النسخة الأولى بحجم 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، والثانية بحجم 12 من نوع LPDDR5.
- يأتي الهاتف مزود بثلاثة كاميرات خلفية، تأتي الكاميرا الأولي بدقة 108 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8/f، والكاميرا الثانية بدقة بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.2/f، والكاميرا الثالثة بدقة بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة 2.4/f.
- تأتي الكاميرا بمجموعة من المميزات،فلاش LED ، بانوراما ، HDR تلقائي، التقاط الفيديو للكاميرا الخلفية: Video [email protected]الخلفية، 1080p @ 30fps ،panorama؛ الكاميرا الأماميه:[email protected]/60/120/240/960fps.
- الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 20 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 2.2.
- هناك مجموعة مميزات أخرى خاصة بالكاميرا وهي
• التركيز التلقائي.
• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide).
• وضع التصوير الليلي.
• وضع التصوير الاحترافي.
• العنونة الجغرافية.
• بانوراما.
• تقنية HDR.
• إعدادات PDAF، OIS.
• التشغيل السريع.
• المؤقت الذاتي.
• الالتقاط المستمر.
• إعدادات توازن اللون الأبيض.
- يحمل الهاتف بطارية عملاقة بحجم 5000 مللي أمبير مع دعمها للشحن السريع بقوة 120 وات.
- مجموعة من المستشعرات التي يدعمها الهاتف، ماسح بصمات الأصابع (خلفي) ، مقياس تسارع ، جيروسكوب ، قرب ، بوصلة ؛ راديو FM ، RDS ، تسجيل ، NFC ، مقبس 3.5 ملم.
مميزات Xiaomi Redmi K50 Ultra
الكاميرات مميزة بشكل كبير خصوصا الكاميرا الخلفية تقدم أداء ممتاز فهي تأتي بدقة 108 ميجابكسل.
يأتي الهاتف بسماعة خارجية بصوت استريو والتي تتيح لك تجربة صوتية احسن.
شاشة كبيرة مع شكل الثقب .
يأتي بأحدث نظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة شاومي الأحدث .
مستشعر البصمة الموجود بجانب الجهاز سريع في الاستجابة.
منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع شحن سريع بقوة 120 واط ويتم شحن البطارية بالكامل في وقت قليل جدآ .
وتعد من افضل مواصفات ريدمي كي 50 توفره على شاشة كبيرة على شكل ثقب مع منحنيات طفيفة عند الحواف تجربة ممتازة مع دعمها لمعدل التحديث البالغ 120 هرتز لتوفير أداء أفضل.
الهاتف يدعم خاصية الـ NFC .
البطارية تأتي بسعة كبيرة تكاد تكون الأكبر في الفئة السعرية وتصمد للعمل لفترة طويلة خلال اليوم .
يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 120 واط اي يمكن شحن البطارية بالكامل في 19 دقيقة فقط.
الموبايل ياتي برام بسعة كبيرة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 جيجابايت او برام بسعة كبيرة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت او برام بسعة كبيرة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 جيجابايت، او برام بسعة كبيرة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 512 جيجابايت.
عيوب موبايل Xiaomi Redmi K50 Ultra
الهاتف ليس مقاوم للماء والغبار.
لا توجد كاميرا رابعة مقربة.
الكاميرا الثالثة فائقة الاتساع ليس جيدة.
لا يدعم الهاتف بطاقة ذاكرة خارجية.
لا يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي
لا يدعم الهاتف خاصية الشحن العكسي اللاسلكي.
شاشة الهاتف غير محمية بأي طبقة من الزجاج.
فتح علبة Xiaomi Redmi K50 Ultra
يتم تعبئة Redmi K50 Ultra داخل صندوق ورقي أبيض. يحتوي على شاحن بقوة 120 وات وكابل USB-C. يسعدنا أن نرى شاومي تجمع شاحنًا سريعا بالهاتف، عدد قليل من الشركات تفعل ذلك لتخفيض التكلفة والميزانية.
ويوجد واقي شاشة على الهاتف، يوجد جراب داخل الصندوق.
سعر هاتف Redmi K50 Ultra
سعر النسخة الأصغر من هاتف شاومي 128/8 هو 415 دولار.
سعر النسخة الثانية من هاتف شاومي 256/8 هو 430 دولار.
سعر النسخة الثالثة من هاتف شاومي 256/12 هو 470 دولار.
سعر النسخة الرابعة من هاتف شاومي 512/12 هو 515 دولار.