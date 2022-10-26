القاتل الجديد.. مواصفات Redmi K50 Ultra والسعر الرسمي له ومميزات وعيوب الهاتف

• التركيز التلقائي.

• التقاط الصور بزاوية واسعة (Ultrawide).

• وضع التصوير الليلي.

• وضع التصوير الاحترافي.

• العنونة الجغرافية.

• بانوراما.

• تقنية HDR.

• إعدادات PDAF، OIS.

• التشغيل السريع.

• المؤقت الذاتي.

• الالتقاط المستمر.

• إعدادات توازن اللون الأبيض.

تصميم مميز وعصري بألوان جذابة .الكاميرات مميزة بشكل كبير خصوصا الكاميرا الخلفية تقدم أداء ممتاز فهي تأتي بدقة 108 ميجابكسل.يأتي الهاتف بسماعة خارجية بصوت استريو والتي تتيح لك تجربة صوتية احسن.شاشة كبيرة مع شكل الثقب .يأتي بأحدث نظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهة شاومي الأحدث .مستشعر البصمة الموجود بجانب الجهاز سريع في الاستجابة.منفذ الـ USB يأتي من النوع الأحدث الـ Type C مع شحن سريع بقوة 120 واط ويتم شحن البطارية بالكامل في وقت قليل جدآ .وتعد من افضل مواصفات ريدمي كي 50 توفره على شاشة كبيرة على شكل ثقب مع منحنيات طفيفة عند الحواف تجربة ممتازة مع دعمها لمعدل التحديث البالغ 120 هرتز لتوفير أداء أفضل.الهاتف يدعم خاصية الـ NFC .

البطارية تأتي بسعة كبيرة تكاد تكون الأكبر في الفئة السعرية وتصمد للعمل لفترة طويلة خلال اليوم .

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 120 واط اي يمكن شحن البطارية بالكامل في 19 دقيقة فقط.

الموبايل ياتي برام بسعة كبيرة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 جيجابايت او برام بسعة كبيرة 8 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 128 جيجابايت او برام بسعة كبيرة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 256 جيجابايت، او برام بسعة كبيرة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين 512 جيجابايت.

عيوب موبايل Xiaomi Redmi K50 Ultra

الهاتف ليس مقاوم للماء والغبار.

لا توجد كاميرا رابعة مقربة.

الكاميرا الثالثة فائقة الاتساع ليس جيدة.

لا يدعم الهاتف بطاقة ذاكرة خارجية.

لا يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي

لا يدعم الهاتف خاصية الشحن العكسي اللاسلكي.

شاشة الهاتف غير محمية بأي طبقة من الزجاج.

فتح علبة Xiaomi Redmi K50 Ultra

يتم تعبئة Redmi K50 Ultra داخل صندوق ورقي أبيض. يحتوي على شاحن بقوة 120 وات وكابل USB-C. يسعدنا أن نرى شاومي تجمع شاحنًا سريعا بالهاتف، عدد قليل من الشركات تفعل ذلك لتخفيض التكلفة والميزانية.

ويوجد واقي شاشة على الهاتف، يوجد جراب داخل الصندوق.

سعر هاتف Redmi K50 Ultra

سعر النسخة الأصغر من هاتف شاومي 128/8 هو 415 دولار.

سعر النسخة الثانية من هاتف شاومي 256/8 هو 430 دولار.

سعر النسخة الثالثة من هاتف شاومي 256/12 هو 470 دولار.

سعر النسخة الرابعة من هاتف شاومي 512/12 هو 515 دولار.