انت الان تتابع خبر مراجعة شاملة.. هاتف Galaxy Fold 4 القابل للطي “مواصفات سعر مميزات وعيوب” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح -Galaxy Fold 4 الهاتف الذي أثار الدهشة منذ إصداره، الهاتف الذي أطلق عليه الجميع هاتف المستقبل، اليوم سوف نتحدث عن الاصدار الرابع والأحدث في هذه السلسلة وهو Galaxy Fold 4، هناك مجموعة كبيرة من التساؤلات على هذا الإصدار مثل هل هو نسخة مكررة Galaxy Fold 3 ام لا، هل سيكون الهاتف هو الأقوى في العالم، والكثير من التساؤلات الأخرى التي لا نهاية لها، فدعونا الآن نبدأ في عمل مراجعة شاملة للهاتف بشكل موضوعي مع ذكر كل شئ عن الهاتف فهيا بنا.

تصميم هاتف Galaxy Fold 4

نبدأ بلغة التصميم التي تعد واجهة لما يقدمه هذا الهاتف المميز، الهيكل يتضمن شاشتين، شاشة خارجية تشبه شاشة الهاتف الطبيعي وشاشة داخلية بحجم كبير تنطوي إلى نصفين لتصبح أشبه بشاشة تابلت لوحي،اذا نظرنا إلى الهاتف وهو مطوي سنجد الواجهة الأمامية من نوع infinity O اي بثقب صغير للكاميرا أعلى منتصف الشاشة التي تستحوذ على كامل الوجهة، ونلاحظ أن الشاشة طويلة ونحيفة بأبعاد 23.1:9 ما يبعتها بنوعي ما عن تقديم تجربة متشابهة لشاشة الهاتف العادي.

الآن الهاتف أصبح أقصر وأعرض مقارنة بهاتف Galaxy Fold 3 السابق ولو ببعض المليمترات القليلة هذا الفارق يصعب ملاحظته بمجرد النظر إلى الهاتف، إلا أنه أعطى تجربة استخدام أفضل على أرض الواقع عند مسك الهاتف بتأكيد هي ليست الأفضل ويمكن للشركات الاخرى التفوق عليها في هذه النقطة ولكن يحسب لسامسونج أنها تحاول جاهدة تقديم كل ما هو افضل والتحسين المستمر على هواتفها.

في الخلف نجد ظهر الهاتف يتكون من الزجاج اللامع ولكن مع ملمس خشن نوعا ما، تم تجميع الكاميرات داخل اكتر أعلى الهاتف في اليسار تمامآ كما في هاتف Galaxy Fold 3، وعند فتح الجهاز سنجد شاشة كبيرة تشبه شاشات الأجهزة اللوحية وبدون ورسم أو ثقوب أو اي شئ قد يعيق تجربة الاستخدام أو مشاهدة المحتوى، سامسونج وضعت كاميرا أمامية مدمجة في أعلى الشاشة في المنتصف في الجزء الأيمن حيث أن سامسونج ترى أن الكاميرا الأمامية في الداخل مفيدة في بعض الاستخدامات مثل محادثات الفيديو على سبيل المثال.

من حيث مواد التصنيع يتميز هاتف Galaxy Fold 4 بزجاج من نوع corining gorilla glass victus + من الأمام والخلف وهو الإصدار الأول للهواتف في مقاومة الصدمات، يحيط الهيكل إطار من الألومنيوم القوي الذي تسمية سامسونج Armor Aluminum الذي يتيح المزيد من المقاومة ضد الخدوش والسقوط، ومن الداخل تأتي الشاشة الداخلية نحيفة جدا تغطيها طبقة بلاستيكية، قامت سامسونج تقريبآ بتقليل حجم المفصلة لتخفيف حجم الجهاز وهذا ما تم ملاحظة عند مسك الهاتف حيث أصبح المسك أفضل وأكثر راحة، ويلاحظ أيضا أن طي الهاتف عند المفصلة يعطي شعورا أفضل من الأجيال السابقة وهذا أمر جيد خاصة لهاتف بهذا السعر.

الشيء الواضح ولم يتغير هي الفجوة التي ما زالت حاضرة بين الجزئين المطويين حيث تتفاوت سماكة الهاتف عند الطي، فعند منطقة المفصل تكون السماكة أعلى من الطرف الآخر وهو التقاء الجزئين المطويين، الهاتف يدعم مقاومة الماء بمعيار IPX 9 هذا يضمن صمود الهاتف تحت الماء ويحمي المفاصل من التعرض للصدأ ولكن للاسف سامسونج لم تجد حلا لمقاومة الغبار والأتربة وهو الأمر الأكثر خطورة الآن في الهواتف القابلة للطي بشكل عام.

على يمين الهاتف نجد أزرار التحكم بالصوت بالإضافة إلى زر الطاقة ال ذي يتضمن قارئ مستشعر قارئ البصمة المدمج معه وهو عملي وسريع الاستجابة، وعلى اليسار هناك مدخل لتركيب شرائح الاتصال، ومن الأعلى هناك ثلاثة مايكروفونات ومكبر صوت، وفي الأسفل مكبر صوت اخر وميكروفون رابع ومدخل USB من نوع C.

لننتقل قليلا الي الأبعاد حيث يأتي هاتف Galaxy Fold 4 بأبعاد مختلفة حيث يأتي الهاتف وهو مطوي بأبعاد:

الطول 15.51 سم، العرض 6.71 سم، السماكة 14.2-15.8 ملم، وزن الهاتف 263 جرام.

تأتي أبعاد الهاتف وهو مفتوح على النحو التالي:

الطول 15.51 سم، العرض 13.01 سم، السماكة 6.3 سم، وزن الهاتف 263.

بشكل عام لم يتم ملاحظة تغير جذري في التصميم عن هاتف الجيل السابق وهو Galaxy Fold 3 ، ولكن الهاتف أصبح أقوى من حيث المتانة حيث يعطي اليك شعور بالأمان قليلا، وايضا تحسن احساس المسكة وتخفيف وزن الهاتف من خلال التقليل من حجم المفصلة، وهذا يعبر عن ندوج التقنية بشكل أكبر.

الشاشة وصوت هاتف Galaxy Fold 4

تتألق سامسونج دائمآ في مجال الشاشات وهذا يتضاعف في الهواتف ذات شاشات العرض الكبيرة، جاءت الشاشتين الخارجية والداخلية لهاتف Fold 4 بلوحة من نوع Dynamic AMOLED 2X تدعم معدل تحديث عالي بحجم 120 هرتز ما يمنح تناسق في الأداء وعرض المحتوى بين الشاشتين، تأتي الشاشة الخارجية للهاتف بحجم 6.2 أنش بأبعاد طولية 23.1:9 وكثافة 401 بكسل لكل أنش، وتأتي الشاشة الداخلية المطوية بمقاس 7.6 أنش وتأني بكثافة 373 بيكسل لكل أنش وسطوع أقضي 1200 شمعة وأبعادها 4:3 تقريبا.

فالواقع عرض الشاشة الداخلية المحتوى بشكل جميل كما توقعنا وقدمت تجربة ممتعة للغاية في الاستخدامات كافة سواء العمل أو القرائة أو مشاهدة مقاطع الفيديو والألعاب، كما أن سرعة التحديث أصبحت متغيرة من 1 الي 120 هرتز مما ساعد على سلاسة المحتوى مع توفير الطاقة في نفس الوقت، هناك نقطة مهمة يجب التحدث عنها فقد ذكرنا أن أبعاد الشاشة الخارجية غريبة وتقيد استخدامها مثل أي شاشة هاتف عادي لكن في المقابل الشاشة الداخلية المطوية تأتي بأبعاد تعتبر الافضل حيث تميل إلى شكل مربع وهي مناسبة كثيرا في تقسيم المهام وفتح أكثر من نافذة تطبيق في نفس الوقت وهذا يمنح هاتف Galaxy Fold 4 تفوقه على منافسيه، الشاشة بدورها ايضا تدعم ميزة عرض المحتوى الدائم.

والان مع تفاصيل مواصفات الشاشة الخارجية:

نوع الشاشة: Dynamic AMOLED 2X.

حجم الشاشة: 6.2 أنش.

دقة الشاشة: 2316×904.

سرعة تحديث الشاشة: 120 هيرتز.

كثافة البكسلات: 401 بكسل.

أبعاد الشاشة: 23.1:9.

والان مع تفاصيل مواصفات الشاشة الداخلية:

نوع الشاشة: Dynamic AMOLED 2X.

حجم الشاشة: 7.6 أنش.

دقة الشاشة: 2176×1812.

سرعة تحديث الشاشة: 120 هيرتز.

كثافة البكسلات: 373 بكسل.

أبعاد الشاشة: 4:3.

وبعد الانتهاء من ذكر تفاصيل الشاشة ننتقل إلى صوت الهاتف، حيث يأتي بسماعة ستيريو ثنائية، أقل ما يقال إن الصوت مميز هنا بنسبة للوضح والقوة، والجدير بالذكر أنه لا يمكن توصيل سماعة سلكية عبر مدخل 3.5 ملم.

أداة هاتف Galaxy Fold 4

من حيث الأداة يحمل الهاتف معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول وهو الأحدث من شركة كوالكوم حيث يأني بدقة تصنيع 4 نانومتر بسرعة قسوة حيث يصل إلى 3.81 جيجا هيرتز، المعالج يقدم سرعة أكبر من حيث المعالجة وأداة الرسوميات وتوفير الطاقة وبالحديث عن الترافيك معالج الرسوميات هو Adreno 730، يأتي أداة الهاتف ثابت ومستقر ويناسب جميع الاستخدامات حيث إذا قمت باستخدام الهاتف للتصفح ستجد متعة في ذلك وهو يلبي بكفاءة ممتازة وفي الالعاب سيعطيك تجربة رائعة والعمل والمونتاج ستكون التجربة بمثابة كمبيوتر صغير هذا ما يوفره المعالج بالتنسيق مع امكانيات الشاشة دون أن ننسى أن تجربة فتح التطبيقات والألعاب سلسلة وممتعة بشكل كبير.

يتوفر الهاتف بسعة ذاكرة الرام وهي بحجم 12 جيجا بايت، مع ثلاثة خيارات من مساحة التخزين الأولي بحجم 256 جيجابايت والثانية بحجم 512 جيجابايت، وتأتي النسخة الأكبر بحجم 1 تيرا بايت، وتأتي ذاكرة التخزين من نوع UFS 3.1، لكن الهاتف لا يدعم تركب شريحة خارجية.

وعند التحدث عن الإنتاجية في هاتف FOLD 4 فمن أهم المميزات التي تأتي أمامنا هو القلم الضوئي فهي نقطة التحول التي ترجح كافة هاتف سامسونج المطوي على المنافسين، واصلت سامسونج تطوير القلم وإضافة المزيد من المميزات إليه مثل سحب النصوص التي تمكنك الآن من نقل أي نص واستخدامه في اي تطبيق اخر بسهولة هي تشبة النسخ واللصق ولكن بدقة أكبر، القلم أصبح أسرع إستجابة يتماشى مع هاتف Galaxy S22 Ultra.

نظام الخاص بهاتف Galaxy Fold 4

يعمل الهاتف بنظام Android 12 من جوجل مع واجهة سامسونج الأحدث One UI 4.0 والتي قامت سامسونج بتعديلها وتطويرها لتناسب أداة الهاتف المطوي بشكل أفضل مع دعم المزيد من التطبيقات، تركز الواجة على الأساس لمنح المستخدم أكثر درجات الإنتاجية، وفي هاتف Fold 4 أضافت سامسونج شريط مهام جديد أسفل الشاشة الأمامية يتضمن أزرار التحكم الأساسية وإمكانية الوصول إلى التطبيقات بسهولة بشكل يشبة شريط المهام في أجهزة الكمبيوتر، سامسونج أيضا توفر ميزة Dex التي تحول الهاتف لتشبه تجربة استخدامه متشابه مع استخدام أجهزة الكمبيوتر عند وصله سلكيا او لاسلكيا وهذه الميزة تعزز الإنتاجية أيضا، وهناك ايضآ وضعيت Flex Mode التي تسمح باستخدام الهاتف في وضعيات خاصة وهو مطوي بعدة زوايا مختلفة من خلال استخدام الجزء المطوي الأول لعرض المحتوى والجزء الآخر للتحكم.

كاميرا هاتف Galaxy Fold 4