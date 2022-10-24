”لوسيد” تكشف عن مقر أول معارضها للسيارات الكهربائية بالشرق الأوسط



حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:29 مساءً - أعلنت شركة "لوسيد موتورز" للسيارات الكهربائية، اليوم الإثنين، افتتاح أول معرض لها في الشرق الأوسط بمدينة الرياض.

وقالت الشركة، المملوكة جزئياً لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، في بيان اليوم الاثنين، إن المعرض يُقدِّم تجربة متميزة تركز على استخدام التقنيات الرقمية ومصممة خصيصاً لتلبية تفضيلات كل عميل.

وقال بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي رئيس التقنيات التنفيذي في الشركة:"يمثل إطلاق أول معرض للشركة في الشرق الأوسط في السعودية خطوة أخرى على تحفيز استخدامات الطاقة المستدامة على النطاق العالمي".

وأوضح أن المملكة تدرك التحول القائم نحو اعتماد مصادر طاقة مستدامة في قطاع السيارات، حيث تستشرف المستقبل لتوفير عالم أفضل للأجيال القادمة بفضل رؤية 2030.

ووقعت شركة "لوسِيد موتورز" الأمريكية للسيارات الكهربائية، في مايو الماضي، عقد بدء إنشاء مصنعها في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية لتصنيع مركبات "لوسِيد" الكهربائية بقدرة إنتاجية تصل إلى 155 ألف مركبة.

وفي مايو ،الماضي، أعلنت وزارة الاستثمار السعودية بدء شركة لوسيد أعمال بناء مصنع متقدم لها في المملكة

وذلك بطاقة إنتاجية تبلغ 155 ألف سيارة سنويًا وباستثمارات تزيد على 12.3 مليار ريال(الدولار يساوي 75ر3 ريال).

والمملكة تستهدف صناعة السيارات؛ لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميًا.

وبلغ حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال عام 2020 ما يقارب 40 مليار ريال،وفق بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية.

ويتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليج.