سيارات 2023.. سباق في الرفاهية بين كبار المصنعين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 07:33 مساءً - كشفت شركات عالمية شهيرة في صناعة السيارات، أبرزها BMW وDodge وHyundai، عن موديلات عام 2023، رغم تباطؤ السوق.

واستعدت الشركات المصنعة لطرح السيارات الجديدة، لدى الوكلاء خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وشهدت بعض السيارات وفق موقع "موتور وان" المتخصص في عالم السيارات،عمليات الظهور لأول مرة للعام المقبل، لكن لا يزال هناك الكثير من الطرازات الجديدة في الطريق قبل حلول شهر يناير 2023.

ألفا روميو تونالي 2023

قامت شركة ألفا روميو بتوسيع تشكيلة الكروس أوفر الخاصة بها من خلال تقديم أيقونتها الجديدة Tonale.

وتعد Tonale، هي الشقيقة الصغري لطراز Stelvio، وهي أول سيارة هجينة تعمل بالكهرباء من العلامة التجارية "ألفا روميو"، وتتميز بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.3 لتر، مع شاحن توربيني للبطارية، وتأتي السيارة بقوة 272 "حصان"، مع مدى كهربائي يصل إلى 30 ميلا.

يبدأ بيع ألفا روميو Tonale الجديدة في وقت لاحق من هذا العام ومن المفترض أن تبدأ بسعر حوالي 30 ألف دولار.

بي ام دبليو 7 (سلسلة / i7) 2023

تعد السيارة بي ام دبليو 7 أكبر وأفخم سيارة سيدان من BMW جديدة تمامًا لعام 2023.

وتتميز الفئة السابعة الجديدة بتصميم جريء، وتصميم داخلي فخم، وخيار لمجموعة نقل الحركة: الغاز أو الكهرباء.

تأتي موديلات الغاز بستة وثماني أسطوانات، بينما تستخدم سيارة BMW i7 الجديدة حزمة بطارية بقدرة 101.7 كيلوواط / ساعة. تنتج كل من سلسلة الغاز 7 و i7 ما يصل إلى 536 حصانًا.

سيارة BMW XM 2023

كشفت BMW عن فكرة طراز XM العام الماضي بتصميم متوحش ومجموعة نقل حركة هجينة قادرة على الوصول إلى 750 حصانًا.

والآن، سيصبح هذا المفهوم حقيقة واقعة، وتأتي نسخة الإطلاق بقوة 644 حصانًا، ومن المتوقع إصدار نسخة 750 حصانًا في وقت لاحق من عام 2023.

ولا توجد معلومات عن أسعار السيارة الجديدة من بي إم دبليو.

شيفروليه كورفيت Z06 2023

تطلق شركة شيفروليه طرازها الجديد C8 Z06 الذي طال انتظاره في وقت لاحق من هذا العام، ويتميز بقوة 670 حصانًا ومحرك V8 الجديد سعة 5.5 لتر.

ويمكن لهذه الكوبيه الفائقة أن تصل سرعتها إلى 8600 دورة في الدقيقة، وستصل إلى 60 ميلاً في الساعة خلال 2.6 ثانية فقط.

ويبدأ سعر السيارة Z06 الجديدة من 106.395 دولار، لكن تم إغلاق دفاتر الطلبات على السيارة بالفعل لعام 2023.

دودج هورنت 2023

أخيرًا، طرحت شركة دودج سيارة كروس مدمجة خاص بها هي "هورنت"، وتم صناعة دودج هورنت على منصة Alfa Romeo Tonale، وهي مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني وخيار هجين يعمل بالكهرباء ينتج ما يصل إلى 285 حصانًا، ويصل تسارعها من صفر إلى 60 في مدة 6.1 ثانية.

وسيتم طرح هورنت الجديدة للبيع في وقت لاحق من هذا العام، ومن المفترض أن يبدأ سعرها من 30 ألف دولار.

فيراري بوروسانج 2023

كشفت فيراري عن أول سيارة SUV للشركة هي "بورسانج"، وتحتوي السيارة Purosangue على محرك V12 بسعة 6.5 لتر وقوة 715 حصانًا وعزم دوران يبلغ 528 رطلا- أكثر قوة من أي منتج من منتجات فيراري التي يتم سحبها بشكل طبيعي حتى الآن.

وسيبدأ بيع Ferrari Purosangue الجديدة في وقت لاحق من هذا العام، بسعر يبدأ من حوالي 400 ألف دولار.

هوندا CR-V 2023

أخيرا ظهرت سيارة هوندا CR-V 2023 المنتظرة منذ فترة طويلة.

وخضعت السيارة السيدان المدمجة والمحببة للعلامة التجارية هوندا لعملية تجديد لعام 2023، تضمنت تحديثات مهمة على الشكل الخارجي، ومقصورة جديدة مستوحاة من سيفيك، وتحديثات لخيار المحرك.

هوندا HR-V 2023

ظهرت سيارة هوندا HR-V كروس أوفر لأول مرة في الولايات المتحدة في عام 2016. ولكن بالنسبة لعام 2023، حصلت السيارة المدمجة على إصلاح شامل يتضمن الآن تصميمًا خارجيًا حادًا ومحركًا جديدًا سعة 2.0 لتر ينتج 158 حصانًا.

وسيتم عرض السيارة للبيع بسعر يبدأ من 24895 دولارًا.

هيونداي أيونيك 6 2024

على الرغم من أنه من الناحية الفنية هي ليست سيارة موديل 2023، فإنه يتوقع أن يتم طرح السيارة السيدان الكهربائية Ioniq 6 للبيع في وقت لاحق من هذا العام خارج الولايات المتحدة، قبل أن تشق طريقها إلى أمريكا.

وتأتي ببطارية 53.0 أو 77.4 كيلوواط / ساعة، وما يصل إلى 320 حصانًا، المتوفرة في طراز المحرك المزدوج.

ويتوقع أن يبدأ سعر السيارة Ioniq 6 بحوالي 40 ألف دولار.

كيا نيرو 2023

خضعت سيارة كيا نيرو لعملية تجديد حادة لعام 2023، ويتضمن هذا التحديث تصميمًا خارجيًا جديدًا، وتصميمًا داخليًا حديثًا، واستمرارًا لطرازات PHEV و full-EV. ومع ذلك ، فإن قاعدة Niro تحصل على نفس الإعداد الهجين سعة 1.6 لتر كما في العام الماضي، وهو جيد لـ 139 حصان.

ويتوقع رؤية السيارة الهجينة معروضة للبيع في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة القادمة، وفقا لموقع "motor1" المختص في عالم السيارات.

لكزس RZ 2023

قامت لكزس بإضفاء الطابع الكهربي على مجموعتها، وستكون أول سيارة كهربائية كاملة للعلامة التجارية لكزس هي RZ كروس. وسيتم تركيب RZ فوق نفس منصة e-TNGA مثل Toyota BZ4X و Subaru Solterra ، ولكن على الأرجح مع حزمة بطارية أكبر ونطاق أكبر.

وسيتم طرح السيارة لكزس RZ للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

مرسيدس بنز EQE SUV 2023

يتوقع أن تنضم السيارة مرسيدس-بنز EQS SUV الأصغر إلى التشكيلة في وقت لاحق من هذا العام. وسيوفر الطراز الأساسي 288 حصانًا بينما يمكن لإصدار AMG ضخ ما يصل إلى 671 حصانًا في أعلى المواصفات.

بولستار 3- 2023

تقوم Polestar بتوسيع تشكيلة منتجاتها بواحد أو 3 سيارات. وستكون Polestar 3 الجديدة أول سيارة كروس أوفر كهربائية للعلامة التجارية، لتنضم إلى سيارة Polestar 2 سيدان الحالية.

واستعارت Polestar 3 كروس عناصر من سيدان 2، بما في ذلك تخطيطات أحادية وثنائية المحرك، لكن لم تعرف بعد كافة التفاصيل حتى يتم طرح EV للبيع في وقت لاحق من هذا العام.

تويوتا كراون 2023

ليست سيارة سيدان تمامًا، وليست سيارة كروس أوفر حقًا، فسيارة كراون هي إضافة فريدة إلى تشكيلة تويوتا لعام 2023.

وتأتي السيارة بخيارين من مجموعة نقل الحركة الهجينة - محرك سعة 2.5 لتر ووحدة شاحن توربيني سعة 2.4 لتر - مع أقوى إصدار ينتج 340 حصان.

وستُطرح كراون الجديدة للبيع في وقت لاحق من هذا العام، لكن تويوتا لم تقدم أي تفاصيل عن الأسعار.

تويوتا GR كورولا 2023

كشفت تويوتا عن سيارتها الجديدة الهاتشباك GR Corolla. ويُشاع أنها تستخدم نفس المحرك التوربيني سعة 1.6 لتر ثلاثي الأسطوانات مثل Yaris ، ويمكن أن يكون لـ GR Corolla ما يقرب من 270 حصانًا وناقل حركة يدوي عند طرحه لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.