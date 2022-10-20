شاهد أحدث ظهور للهاتف ZTE Axon 40 SE

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 20 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - ظهر أحدث هاتف في مجموعة Axon من ZTE لأول مرة في المكسيك اليوم الخميس، وهو الجهاز ZTE Axon 40 SE.

الهاتف يعمل بنظام التشغيل Android 12 midranger مع شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 60 هرتز.



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يأتي الجهاز مزودا بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابيكسل ومساعد عمق 2 ميجابيكسل.

تحتوي الفتحة الموجودة في مقدمة الهاتف ZTE Axon 40 SE على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابيكسل، وفقا لموقع "موقع gsmarena".

يعمل الهاتف بمجموعة شرائح Unisoc T618 مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت والتي يمكن توسيعها أيضا عبر microSD.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4500 مللي أمبير وتدعم الشحن بقوة 22.5 وات.

تشمل الميزات البارزة الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مضمن في زر الطاقة ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يأتي ZTE Axon 40 SE باللونين الأسود والأزرق ويبلغ سعر الهاتف نحو 298 دولارا ما يعادل 5870 جنيها مصريا.